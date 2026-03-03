Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Şehir Paylaşmaktır' uygulaması, Ramazan ayında hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturmaya devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Ramazan için hazırlanan gıda kolilerinde temel ihtiyaç ürünleri yer alıyor. Kolinin içinde 2 kilogram buğday unu, 1 kilogram nohut, 1 kilogram fasulye, 1 kilogram pilavlık bulgur, Osmancık pirinç, 1 kilogram yeşil mercimek, fiyonk ve burgu makarna, 500 gram erişte, 500 gram çay, 680 gram salça ile 1 litre ayçiçek yağı bulunuyor.

Özenle hazırlanan bu içerik, Ramazan sofralarının temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandı. Gıda kolisi almak isteyen yardımseverler, Üretici Marketlere bizzat giderek ya da sehirpaylasmaktir.eskisehir.bel.tr adresi üzerinden 1.200 TL karşılığında bir koli satın alabiliyor.

Satın alınan koliler, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Kolilerdeki ürünler, Türkiye genelinde 35'in üzerinde üretici kooperatifiyle çalışan Büyükşehir Belediyesi Üretici Marketlerden temin ediliyor. Uygulama sayesinde hem ihtiyaç sahiplerine destek sağlanıyor hem de yerel üreticilere katkı sunuluyor.