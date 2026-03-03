Maltepe Belediyesi bağımlılıkla mücadele kapsamında eğitim ve destek çalışmalarına devam ediyor. 'Bağımlılık Değil Bağımsızlık - Yerelden Genele Bağımlılıkla Mücadele' seminerinde, önleyici çalışmaların hayati rolü ve yerel yönetimlerin sorumluluğu kapsamlı biçimde ele alındı.

İSTANBUL (İGFA) - Toplumsal dayanışmanın iyileştirici gücünü merkeze alan etkinlikte, bağımlılıkla mücadelede erken müdahalenin ve koruyucu-önleyici politikaların önemi vurgulandı.

Alanında uzman isimlerin katkılarıyla gerçekleştirilen seminerde, yerel yönetimlerin sahadaki rolü, mahalle ölçeğinde geliştirilebilecek destek mekanizmaları ve aile temelli çalışmaların etkisi ayrıntılı biçimde değerlendirildi.

Seminerin konuşmacıları arasında, bağımlılık ve sosyal politika alanındaki çalışmalarıyla tanınan Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Beyza Nur Kaytaz ile Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Doç. Dr. Ece Arat Çelik yer aldı.

Akademik perspektif ile yerel yönetim deneyiminin buluştuğu programda, bağımlılığın yalnızca tedavi boyutuyla değil, eğitim, farkındalık ve toplumsal katılım ekseninde ele alınması gerektiğine dikkat çekildi. Soru cevap şeklinde devam eden sunumlarla katılımcılara farkındalık kazandırıldı.

Maltepelilerin yoğun ilgi gösterdiği seminer, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yürüttüğü koruyucu ve güçlendirici çalışmaların bir parçası olarak öne çıktı.

Yetkililer, bağımlılıkla mücadelenin ancak kamu kurumları, akademi ve yurttaşların ortak çabasıyla başarıya ulaşabileceğini belirterek, katılım sağlayan tüm Maltepeli vatandaşlara teşekkür etti.