Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mukaddes Emanetler Sergisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla açıldı. Sergi, Ramazan ayının manevi atmosferinde ziyaretçilere İslam tarihi boyunca iz bırakan şahsiyetlerle buluşma fırsatı sunuyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Mukaddes Emanetler Sergisi, Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

Açılış programına Başkan Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök katıldı.

Sergi, 8 Mart 2026 tarihine kadar 09.00-16.00 ve 19.30-22.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, bir Müslümanın özüyle sözüyle bir olması ve güvenilir olmasının önemine vurgu yaparak, 'Her şey, bütün kötülükleri atıp özüyle sözüyle bir olmada başlıyor. Sana yapılmasını istemediğini başkalarına yapmayla başlıyor. Peygamber Efendimizin hayatından ders almalı, önce kendimizi düzeltmeliyiz ki dünyayı düzeltebilelim.' diyerek seslendi.

Vali Kemal Çeber, serginin Ramazan ayında düzenlenmesini zaman ve mekân açısından doğru bir adım olarak değerlendirdi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise serginin Peygamber Efendimize olan sevgiyi tazeleme açısından önemli olduğunu belirtti. İl Müftüsü Mustafa Soykök ve sergi yetkilisi Erol Güzel de serginin manevi değerine dikkat çekerek ziyaretçilere teşekkür etti.

Sergi, Hz. Fatıma, Hz. Ayşe, Hz. Hatice, Hz. Yusuf, Hz. Davut, Hz. Zekeriya ve Hz. Yakup gibi önemli şahsiyetlerin hayatları ve katkılarını ziyaretçilere aktarıyor, Ramazan ayında manevi bir yolculuk imkânı sunuyor.