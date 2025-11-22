Kütahya Belediyesi, mahallelerin ve vatandaşların sosyal yaşamını güçlendirecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kumarı Mahallemize kazandırılan Kumarı Mahalle Fırınının açılış programında mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik her adımın büyük bir özenle atıldığını vurgulayarak, 'Kumarı Mahallesi'nin ortak kullanım alanlarını güçlendiren fırınımız mahalle kültürümüzü pekiştirecek önemli bir adımdır' dedi.



Program süresince mahalle sakinleri tarafından yeni fırında sıcacık pideler pişirildi. El birliğiyle hazırlanan pideler, programa katılan vatandaşlara ikram edildi. Mahallede samimi bir dayanışma ortamı oluşurken, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci fırında ve çevresinde yapılan düzenlemeleri yerinde inceleyerek, vatandaşların da talep ve önerilerini dinledi. Vatandaşları Kahveci'nin ilgisi ve ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, içtenlikle teşekkürlerini sundu.



Dua okunması, kurdele kesimi ve ikramlarla devam eden açılışta, Kumarı Mahallesi Muhtarı Cemil Şahin, birim müdürleri, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş da hazır bulundu.



Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve vatandaşlar açılış programının ardından, 1995 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında anıt ağaç olarak tescil edilmiş olan ve bin yıllık olduğu tahmin edilen ülkemizin en yaşlı kestane ağacının altında hatıra fotoğrafı çektirerek, bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.