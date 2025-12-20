Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, yeni yıl öncesi Atatürk Parkı'nda yapılan ışıklandırma ve renklendirme çalışmalarını yerinde inceledi.

ADANA (İGFA) - Adana'da 10 noktada benzer çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Vekili Güngör Geçer şunları söyledi: 'Atatürk Parkı'nda Belediyemizin yaptığı ışıklandırmaları ve çeşitli renkli çalışmaları inceledik.

Adana'mızın 10 noktasında benzer çalışmalar gerçekleştirildi, ışıklarla yeni yıla özgü figürler oluşturuldu. Geçen yıl da benzer çalışmalar gerçekleştirilmişti ve halkımızın yoğun ilgisini çektiği için bu yıl artırdık. Bu yıl aynı zamanda burada konserlerimiz, kermeslerimiz olacak. 19 Aralık itibariyle farklı eğlenceler ve etkinlikler gerçekleştirilecek. Hemşehrilerimizi bu etkinliklerimize bekliyoruz.

Adana'mızın dört bir yanında yeni yıl coşkusunu hissettiren, hemşehrilerimizin keyifle vakit geçireceği bir atmosfer oluşturduk. Mutlu, sağlıklı, huzurlu bir 2026 diliyorum. Mutlu yıllar Adana!'