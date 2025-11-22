Sakarya Geyve Belediyesi tarafından kadınların sosyal hayata aktif katılımını desteklemek ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını güçlendirmek amacıyla hazırlanan Kadınlara Özel Spor Salonu düzenlenen geniş katılımlı törenle hizmete açıldı.

SAKARYA (İGFA) - Açılışa Sakarya Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Hüseyin Gürsoy, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Belediye Başkanı Selçuk Yıldız'ın açılış konuşmasıyla başladı. Kadınların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bu projenin uzun bir hazırlık sürecinin ürünü olduğunu belirten Başkan Yıldız, salonun modern spor ekipmanlarıyla donatıldığını ve her yaştan kadına hitap edecek şekilde planlandığını vurguladı.

Başkan Yıldız; 6 Yılda Yapılanı 19 Aya Sığdırdık

Başkan Yıldız konuşmasında, 'Göreve geldiğimiz günden beri durmadan çalışıyoruz. 6 yılda yapılacak işi biz 19 aya sığdırdık. Geyve'nin her köşesinde bir izimiz var.

Geyve Belediyesi'nin kurumsal yapısını güçlendirmek üzere atılımlar gerçekleştirerek Geyve Belediyesi'nin sistem alt yapısını İç İşleri Bakanlığımızın e-belediye sistemine dahil ederek belediyemizi yıllık 4 Milyon TL'nin üzerinde bir külfetten kurtardık.

Kır Bahçesi düğün salonunu hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Kapalı düğün salonu için de fizibilite çalışmalarını sürdürüyoruz.

3 adet yeni semt sahası hazırlayarak sizlerin hizmetine sunduk. 10 yeni semt sahası için de hazırlıklarımıza başladık. İlçemizdeki arazi yollarının tümünü elden geçirdik. Parke taş çalışmalarına hız vererek bugüne kadar yaklaşık 160 bin metrekare parke taşını işledik. Eşme Caddesi ve ambulans yolunu yenileyerek şehrimize daha konforlu bir giriş haline getirdik.

Sosyal tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz atılımlar ile cirolarımızı yüzde 400 arttırdık.

Sakarya Nehri Kıyı Kenar Düzenlemesi için Tarihi Kentler Birliği'mizden projenin hazırlığı için hibe almaya hak kazandık.

Kadınlara özel kültür gezilerimiz ile yüzlerce hanım kardeşimizi geziye götürdük.

İlk günden bu yana canla başla çalıştık. Seçim öncesi iki konuda söz verdik. Çalışkan olacağız, kibre kapılmayacağız dedik. Hamd olsun canla başla çalışıyoruz. Kibir hastalığından uzak duruyoruz. Rabbim bizi sizlere mahcup etmesin, kibir hastalığından bizleri muhafaza eylesin' dedi.