Kütahya Belediyesi'nde bin 703 personeli kapsayan maaş promosyonu anlaşması imzalandı. VakıfBank'ın 58 bin TL'lik teklifi, Başkan Eyüp Kahveci'nin müzakereleriyle 60 bin TL'ye çıkarıldı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi bünyesinde görev yapan personelin maaş promosyonu, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile T. Vakıflar Bankası T.A.O. yetkilileri arasında imzalanan protokolle kesinleşti. Yapılan anlaşmaya göre belediye personeli 60 bin TL promosyon alacak.

VakıfBank'ın başlangıçta 58 bin TL olarak sunduğu teklif, yürütülen görüşmeler ve Başkan Kahveci'nin müzakereleri sonucunda 60 bin TL'ye yükseltildi.

BİN 703 PERSONELİ KAPSIYOR

Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş., Simpaş Turizm A.Ş. ve Kütahya İnovasyon ve Dizayn HUB A.Ş.'de çalışan toplam 1703 personeli kapsayan protokol, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile VakıfBank Kütahya Şube Müdürü Levent Çelik tarafından imza altına alındı. 38 aylık süreyi kapsayan promosyon anlaşması kapsamında ödemelerin, önümüzdeki maaş ödemelerinin hemen ardından yapılacağı bildirildi.

Başkan Eyüp Kahveci, anlaşmanın çalışanlara hayırlı olmasını dileyerek, 'Personelimizin emeğinin karşılığını alabilmesi için en iyi şartları oluşturmak adına çalışmaya devam edeceğiz' dedi.