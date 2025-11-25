Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yaptığı paylaşımda, şiddetin erken belirtilerinin önemine dikkat çekerek '#İşaretiFarket' çağrısı yaptı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından önemli mesajlar paylaştı. Göktaş, şiddetin çoğu zaman aniden değil, küçük işaretlerle başladığını vurgulayarak toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekti.

Bakan Göktaş mesajında, 'Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, DUR demektir. Bu yüzden #işaretiFarket diyoruz.' dedi.

Şiddetin hiçbir bahanesinin ve hiçbir şeklini kabul edilemez olduğunu belirten Göktaş, devlet kurumlarının kadınların yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

blockquote class='twitter-tweet'>

Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir.



Fark etmek, DUR demektir.

Bu yüzden #işaretiFarket diyoruz.



Şiddetin hiçbir bahanesi olamaz ve hiçbir şekli kabul edilemez!



Bu bilinçle, devletimizin bütün kurumlarıyla birlikte kadınların her zaman yanındayız.



25: pic.twitter.com/l9whTv61iE

Bakan Göktaş, paylaşımında, 'Bu bilinçle, devletimizin bütün kurumlarıyla birlikte kadınların her zaman yanındayız. 25 Kasım vesilesiyle bir kez daha ifade ediyoruz: Bugün ve her gün kadına karşı şiddetin karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz.' ifadelerine yer verdi.