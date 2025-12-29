Bunlar da ilginizi çekebilir

Kütahya Belediyesi yetkilileri, sürdürülebilir bir gelecek için benzer etkinliklerin düzenlenmeye devam edeceğini belirtti.

Yarışma sonunda dereceye giren ailelere ödülleri takdim edildi. Programa katılan tüm vatandaşlara çevreye duyarlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür edildi.

KÜTAHYA (İGFA) - İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan etkinlikte aileler, evlerinde atıl durumda bulunan ürünleri geri dönüştürerek hazırladıkları yaratıcı projeleri hikâyeleriyle birlikte jüriye sundu. Özellikle çocukların çevre farkındalığını artırmaya yönelik örnek çalışmalar büyük beğeni topladı.

Kütahya Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sıfır atık anlayışını toplumun her kesimine yaymak amacıyla düzenlediği 'Ailemizde Geri Dönüşüme Önem Veriyoruz' yarışmasını Cumhuriyet Mahallesi Sosyo Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.

