İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın liyakat, sosyal adalet, fırsat eşitliği ve şeffaflık ilkelerine dayanan projesi Nitelikli İstihdam Havuzu eğitimleri başladı.

İZMİR (İGFA) - Proje kapsamında kursiyerler, parke taşı ve bordür döşeme, sıvacılık ile bahçe bakımı, sulama ve budama alanlarında eğitim aldı. Programı başarıyla tamamlayanlar, Nitelikli İstihdam Havuzu'na dahil edilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde personel ihtiyacı oluştuğunda ise işe alım süreçleri, bu havuz üzerinden objektif kriterlere göre yürütülecek.

Türkiye'ye örnek olacak Nitelikli İstihdam Havuzu projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla, liyakat, sosyal adalet, fırsat eşitliği ve şeffaflık ilkeleri esas alınarak başlatılan proje, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Projeye başvuran 478 yurttaşa, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde üç alanda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Adaylar gruplara ayrılarak parke taşı ve bordür döşeme, sıvacılık ile bahçe bakımı, sulama ve budama eğitimleri alıyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayanlar Nitelikli İstihdam Havuzu'na dahil edilecek ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde personel ihtiyacı oluştuğunda istihdam edilebilecek.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı şantiyesinde parke taşı ve bordür döşeme eğitimi alan 48 yaşındaki Gülen Gül, 'Daha önce market sektöründe çalışıyordum. Bu kursu kaçırmak istemedim. Ailemin mesleği de inşaatla ilgili olduğu için kursa çok isteyerek ve severek başladım. Bazı konuları yazılı olarak akılda tutabilirsiniz, ama uygulamalı olarak öğrendiğiniz her şey hem hafızada kalıyor hem de altın bilezik kazandırıyor. Kursa kayıt olurken 'Çok zor, yapamazsın' diyenler oldu, ama bu iş gerçekten çok zevkli. Herkese tavsiye ederim. Eğitim sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe girmek o kadar da önemli değil; en azından bu işi öğrenmiş olacağız. Bu, birinci önceliğimiz. Cemil Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Kadınların ev işinin dışına çıkması gerektiğini düşünüyorum. Dışarıda ve ağır işlerde de kendimizi göstermemiz gerekiyor. Bu kurs bize verilmiş bir iş imkânı' dedi.

İş sağlığı ve güvenliği ile kurum kültürü eğitimi de veriliyor

Nitelikli İstihdam Havuzu eğitimlerine katılmak için 18 yaşını doldurmuş ve okuryazar olmak şartları arandı. Parke taşı ve bordür döşeme eğitimi 50 saat, sıvacılık eğitimi 70 saat, bahçe bakımı, sulama ve budama eğitimleri ise 90 saatlik bir süreci kapsıyor. Eğitimler, İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları tarafından veriliyor ve bunlara ek olarak 4 saat iş sağlığı ve güvenliği ile 6 saat kurum kültürü eğitimi de dahil ediliyor. Eğitimler sonunda sınava giren adaylar, aldıkları puan sıralamasına göre Nitelikli İstihdam Havuzu'na dahil olabilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu alanlarda personele ihtiyaç duyduğunda doğrudan havuzda yer alan adayları objektif kriterlere göre istihdam edebilecek.