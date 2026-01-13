Arka arkaya yayınladığı hit şarkılarla müzik dünyasının en popüler isimlerinden biri haline gelen Kurtuluş Kuş, geçtiğimiz hafta 8 şarkılık konsept albümü 'Mest of ArabesQ' un ilk şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

İSTANBUL (İGFA) - Yayınlandığı ilk andan itibaren aldığı olumlu geri dönüşlerle dikkat çeken şarkı, sanatçının arabesk tarzındaki iddiasını bir kez daha kanıtladı.

'NE YAPTIĞINDAN EMİN OLDUĞUM ÖZEL BİR ÇALIŞMA'

Kurtuluş Kuş, albümünü 'Arabesk müziği tek bir konsept altında toplayan, ne yaptığından emin olduğum özel bir çalışma' sözleriyle tanımlarken, 'Mest of ArabesQ' albümünü lansman konserleriyle dinleyicisiyle buluşturmaya hazırlanıyor.

İLK LANSMAN İSTANBUL'DA

'Mest of ArabesQ' konser serisinin ilk lansmanı, 29 Ocak Perşembe akşamı sanat, iş, cemiyet ve müzik dünyasından birçok ismin katılımıyla İstanbul Vadi Jolly Joker sahnesinde gerçekleşecek. Kurtuluş Kuş, bu özel gecede yeni şarkılarının yanı sıra arabesk ruhunu yansıtan özel repertuvarıyla sahnede olacak.

TURNE ANKARA VE ESKİŞEHİR İLE DEVAM EDECEK

İstanbul'daki lansmanın ardından konser serisi 30 Ocak'ta Ankara Yeni Mahalle Kültür Merkezi, 31 Ocak'ta Eskişehir Vehbi Koç Kültür Merkezi duraklarıyla devam edecek. Sanatçı, her şehirde 'Mest of ArabesQ' konseptine özel hazırlanan sahne performanslarıyla müzikseverlerle buluşacak.

BİLETLERE YOĞUN İLGİ

Müzikseverlerin şimdiden yoğun ilgi gösterdiği Kurtuluş Kuş 'Mest of ArabesQ' konser serisinin biletleri, dijital bilet satış platformları üzerinden satışa sunuldu.