Simge 'Anlatasım Var' akustik serisini 30 Ocak Cuma günü Bostancı'da başlatıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Simge'nin büyük ilgi gören ve artık ritüele dönüşen akustik konser serisi 'Anlatasım Var', 30 Ocak Cuma akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'nde başlıyor.

Dünden bugüne hit olmuş şarkılarını sade ama çarpıcı düzenlemelerle seslendiren Simge, arabesk dokunuşlar ve sahnede söylemekten vazgeçemediği özel parçalarla dinleyiciyi doğrudan duygunun merkezine çekecek.

SEZEN AKSU'YA SELAM

Simge'nin meslek hayatında her zaman dirsek temasında olduğu, kariyerinde belirleyici bir yere sahip olan Sezen Aksu, gecenin kalbinde yer alan özel bir bölümle anılacak. Sezen Aksu'nun şarkılarından oluşan akustik bir seçkiyle sahnede ustasına selam gönderecek Simge, bu selamı yalnızca müzikle sınırlı bırakmayacak.

AKSU'NUN AYAKKABISI SAHNEDE

Gecenin en dikkat çekici detayı ise sahneye taşınan bir uğur ritüeli olacak:

Simge, Sezen Aksu'nun sahnede giydiği kendisine hediye ettiği tüm ayakkabı koleksiyonundan bir parçayı bu konserde de giyerek, her defasında olduğu gibi sahnede uğurunu yanında taşıyor olacak.

'ANLATASIM VAR' TÜRKİYE YOLUNDA

İstanbul'daki açılış konserinin ardından Simge, 'Anlatasım Var' akustik serisiyle Türkiye turnesine çıkıyor:

1 Şubat - Antalya Fuar Merkezi

7 Şubat - Eskişehir Fuar Merkezi

8 Şubat - Ankara STK Sahnesi