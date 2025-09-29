TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hem doğulu hem de Avrupalı olma özelliklerini büyük bir devlet olarak sürdüren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin AB'ye tam üyeliği aslında Türkiye'den daha çok Avrupa'nın kurumsal kimliğine katkı sunacaktır" dedi.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı László Kövér ile bir araya geldi.

Macaristan Parlamentosuna gelişinde Kövér tarafından karşılanan Kurtulmuş, daha sonra bir süre parlamento binasını gezdi. Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Kövér, binada sergilenen kraliyet mücevherleri ile parlamento binasına ilişkin Kurtulmuş’a bilgi verdi. Kurtulmuş ve Kövér daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi, heyetler arası toplantıya başkanlık yaptı.

Görüşmede, Türkiye ile Macaristan’ın ikili ve parlamentolar arası ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, heyetler arası görüşmede, ülkeye adım atmasının ardından kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik dolayısıyla teşekkür ederek, bu ziyaretin Türkiye ve Macaristan arasında var olan karşılıklı mükemmel ilişkileri daha ileri taşıması temennisini dile getirdi.

Macaristan ile olan ilişkilerin geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesinde olmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Kurtulmuş, hükümetler arasında var olan fevkalade mükemmel ilişkilerin parlamenterler arasında da artırılmasını arzuladıklarını belirtti. Bugün imzalanacak Parlamentolar Arası İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının da bir ahdi zemin oluşturacağını ifade eden Kurtulmuş, dostluk grupları başta olmak üzere komisyonların ortak çalışmalarının da önemine işaret etti.

Kurtulmuş, ayrıca gelecek yıl nisan ayında PAB 152. Genel Kurulu’nun İstanbul’da gerçekleştirileceğini belirterek, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Kövér’e davetini iletti.