Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle heyelan riski bulunan bölgelerde benzer önleyici çalışmalar gerçekleştirerek kırsal mahallelerde ulaşım güvenliğini artırmaya devam ediyor.

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte güzergâhın daha dayanıklı ve uzun ömürlü hale gelmesi planlanıyor.

Bölgede zaman zaman meydana gelen toprak kaymalarına karşı alınan önlemle hem yolun zarar görmesinin önüne geçilmesi hem de vatandaşların ulaşımını daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Yol güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan çalışma kapsamında yolun alt kısmına 70 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde taş duvar inşa ediliyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir ekipleri tarafından Ambarcılı, Kestane ve Mustafalı mahallelerine ulaşım sağlayan grup yolu üzerinde çalışma yürütülüyor.

