BURSA (İGFA) - Bursa'nın 17 ilçesinin ilçe millî eğitim müdürleri, ilgili il şube müdürleri, gençlik ve spor ilçe müdürleri ile gençlik merkezi müdürleri hazır bulunduğu toplantıya Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Bursa Gençlik Hizmetleri Müdürü Mürsel Kaya, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulkadir Çınar katıldı.

Programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, gençlerin millî ve manevî değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yaptı. Küreselleşen dünyada kültürel etkileşimin hızla arttığını belirten Müdür Çokgezer, gençlerin kendi tarihini ve medeniyet birikimini yakından tanımasının kimlik gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ve 'Küresel dünyanın sunduğu imkânlardan faydalanırken, kendi değerlerimizi koruyarak ilerlemek zorundayız. Çanakkale ruhu; birlik, fedakârlık ve vatan sevgisinin en güçlü örneklerinden biridir. Bu bilinci gençlerimize yerinde kazandırmayı hedefliyoruz.' dedi.

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy da kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, programın gençlerin tarih şuurunu güçlendireceğini belirtti.

UYGULAMA SÜRECİ VE DETAYLAR PAYLAŞILDI

Toplantıda söz alan Mürsel Kaya, 2026 yılı boyunca dönemler hâlinde gerçekleştirilecek programın teknik ayrıntılarını paylaştı. Sunumda; talimatname, kontenjan tabloları, kafile programları, veli izin belgeleri ve koordinasyon süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

'Bir Destandır Çanakkale' programı; milletimizin birlik ve beraberlik içinde vatanı için ortaya koyduğu eşsiz mücadeleyi genç kuşaklara aktarmayı, Çanakkale Zaferi'nin tarihî ve manevi önemine dikkat çekmeyi ve şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmayı amaçlamaktadır. Toplantı, 17 ilçede koordinasyonun kesintisiz sağlanması ve sürecin titizlikle yürütülmesi yönünde yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.