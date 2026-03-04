ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda yürütülen faaliyetlere dair kapsamlı brifing aldı.

Ziyarette; asayiş hizmetleri kapsamında suçun önlenmesine yönelik saha uygulamaları ve önleyici devriye faaliyetlerinden istihbarat alanında suç ve suçlulara karşı yürütülen analiz, takip ve koordinasyon çalışmalara kadar pek çok konu görüşüldü. Ziyarette personel, araç ve teçhizat kapasitesinin güçlendirilmesine ilişkin planlamaların yanı sıra muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) çerçevesinde dijital altyapının modernizasyonu ve teknolojik imkânların artırılması, uluslararası ilişkiler kapsamında sınır aşan suçlarla mücadelede geliştirilen iş birliği mekanizmaları, mali konular başlığı altında kamu kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf kullanımına yönelik süreçler de ele alındı.

Toplantıya Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve karargâh personeli de katıldı.

Açıklamada, jandarma teşkilatının milletin huzur ve güvenliği için yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.