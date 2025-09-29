TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, Kahramanlar Meydanı’ndaki Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı.ANKARA (İGFA) - TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki Türkiye-Macaristan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM Katip Üyeleri AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM İdare Amiri MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ile Kahramanlar Meydanı’na geldi.

Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki ile Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis tarafından askeri törenle karşılanan Kurtulmuş, daha sonra üzerinde “TBMM Başkanı” yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi anıta bıraktı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti daha sonra Macaristan Ulusal Meclisine geçti.