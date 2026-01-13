U.S. Polo Assn., St. Moritz'deki 41. Kar Polosu Dünya Kupası'nın resmi sponsorluğunu üstleniyor. Etkinliğe özel koleksiyon tanıtacak olan marka, küresel ilgiyle 2026'da rekor kırmaya hazırlanıyor. 26 binden fazla katılımcı bekleniyor.

ACCESS Newswire / WEST PALM BEACH, FLORIDA VE ST. MORITZ, İSVİÇRE (İGFA)

USPA'nın (Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği) resmi spor markası olan U.S. Polo Assn., 23-25 Ocak 2026 tarihlerinde St. Moritz'in ikonik donmuş gölünde gerçekleşecek olan 41.Snow Polo World Cup St. Moritz'in Resmi Forma ve Giyim Sponsoru olarak ilk kez sahneye çıkacak. U.S. Polo Assn.'ın dünyanın en prestijli ve efsanevi kar polosu turnuvası ile olan bu açılış ortaklığı, markanın oyunla olan otantik bağlarının ve dünya çapında poloyu destekleme konusundaki süregelen bağlılığının altını çiziyor.

Kar Polosu Dünya Kupası St. Moritz 2026, biletlere yönelik benzeri görülmemiş talep, seçkin uluslararası oyuncular ve karda oynanan dünyanın en yüksek profilli polo turnuvalarından birine odaklanan küresel ilgi ile şimdiden rekor kıran bir yıl olmaya hazırlanıyor. Bu etkinlik, tüm Avrupa'dan ve dünyadan 26.000'den fazla kişinin katılımına sahne olacak.

Milyarlarca dolarlık U.S. Polo Assn. markasını dünya çapında yöneten ve pazarlayan USPA Global Başkanı ve CEO'su J. Michael Prince, 'U.S. Polo Assn. için 41. Kar Polosu Dünya Kupası St. Moritz'e sponsor olmak, özgünlük ve bağ kurmakla ilgilidir,' dedi. 'Kar Polosu Dünya Kupası St. Moritz gibi ikonik polo turnuvalarını desteklemek, spordan ilham alan orijinal kıyafetleri dünyanın dört bir yanından gelen tüketicilerle gezegendeki en ilham verici polo mekanlarından birinde buluştururken, sporun atletlerine, tarihine ve geleceğine olan özgünlüğümüzü ve desteğimizi vurgulamaktadır.'

Hafta sonu boyunca U.S. Polo Assn., takımları, yetkilileri ve kilit etkinlik personelini, hem rekabetçi kış polosunun taleplerini hem de St. Moritz ile özdeşleşen rafine tarzı yansıtan özel tasarım performans odaklı formalar ve kıyafetlerle donatacak. U.S. Polo Assn.'ın varlığı, köklü spor DNA'sına sadık kalırken, iklimler, kıtalar ve kültürler arasında spora olan bağlılığını pekiştiriyor.

Ayrıca U.S. Polo Assn., Kar Polosu Dünya Kupası'nda markanın spor mirasını alp sofistikeliğiyle harmanlayan, donmuş göl üzerindeki U.S. Polo Assn. mağazasında, Ender Sport iş birliğiyle ve hem www.uspashop.com hem de www.endersport.com adreslerinde çevrimiçi olarak sunulan, küratörlüğünü yaptığı Sınırlı Üretim St. Moritz Kapsül Koleksiyonu'nu tanıtacak. Sınırlı üretim Koleksiyon, kar polosundan ilham alıyor ve özünde performans ve zanaatkarlık barındıran U.S. Polo Assn. Floransa, İtalya Tasarım Stüdyosu'nda tasarlandı; uzun kollu polo tişörtler, rahat bereler ve şık kazaklar içeriyor. Kapsülün polo tişörtleri ve soğuk hava aksesuarları, sıfırın altındaki koşullarda sıcaklık, esneklik ve konfor sağlamak için zengin kumaşlardan ve birinci sınıf malzemelerden üretildi. Özel dikim silüetler, ince yumuşaklık ve hem U.S. Polo Assn. hem de Kar Polosu Dünya Kupası St. Moritz'in imza niteliğindeki işlemeli logolarıyla yükseltilen Koleksiyon, polo sonrası donmuş gölden günlük alp yaşam tarzına sorunsuz bir geçiş sağlıyor.

U.S. Polo Assn.'ın Batı Avrupa Giyim Lisans Sahibi INCOM CEO'su Lorenzo Nencini, 'Avrupa, otantik, spordan ilham alan tarza yönelik güçlü tüketici talebi ve markanın bölgedeki perakende, toptan ve dijital genişlemeye yönelik sürekli yatırımı sayesinde U.S. Polo Assn. için en dinamik ve stratejik açıdan önemli pazarlardan biri haline geldi,' dedi. 'Markanın Batı Avrupa'daki uzun vadeli ortağı olarak, birinci sınıf koleksiyonlar ve anlamlı küresel aktivasyonlar aracılığıyla Avrupalı tüketicileri polo sporunun gerçek mirasıyla buluşturarak bu büyümeyi şekillendirmeye yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz.'

Nencini, 'Kar Polosu Dünya Kupası St. Moritz, rekabetçi sporu, lüksü ve uluslararası görünürlüğü Avrupalı müşterilerde derin yankı uyandıran bir şekilde bir araya getiriyor ve bu da onu U.S. Polo Assn.'ın küresel bir spor markası olarak özgünlüğünü, zanaatkarlığını ve liderliğini sergilemek için mükemmel bir platform haline getiriyor,' diye ekledi.

Donmuş Engadin Gölü'nün çarpıcı fonunda gerçekleşecek turnuva, uluslararası yıldızlar Nico Pieres, Alfredo Bigatti ve Robert Strom'un yanı sıra polo efsanesi David 'Pelon' Stirling de dahil olmak üzere dünya standartlarında bir oyuncu kadrosuna sahip olacak. Cuma günkü açılış maçları, Pazar günkü merakla beklenen finale doğru ilerleyen rekabetle tempoyu belirleyecek.

1985 yılında kurulan Kar Polosu Dünya Kupası St. Moritz, benzersiz ortamı, rekabetçi mükemmelliği ve benzersiz misafirperverliği ile kutlanan sporun en prestijli etkinliklerinden biri haline geldi. 2026 edisyonu, önceden tükenen VIP deneyimleri ve tüm zamanların en yüksek seviyesindeki küresel ilgi ile şimdiden dönüm noktası bir yıl olarak selamlanıyor.

Kar Polosu Dünya Kupası St. Moritz Kurucusu ve CEO'su Reto Gaudenzi, 'U.S. Polo Assn.'ı ilk kez 41. Kar Polosu Dünya Kupası St. Moritz 2026'nın Resmi Forma ve Giyim Sponsoru olarak ağırlamaktan gurur duyuyoruz,' dedi. 'Polo sporundan doğan bir marka olarak U.S. Polo Assn., bu seçkin turnuvanın değerleriyle gerçekten örtüşen bir özgünlük ve poloya saygı getiriyor.'

Gaudenzi, 'Bu ortaklık, seçkin rekabet ile miras arasındaki bağı güçlendirirken, St. Moritz'in donmuş gölündeki oyuncular, takımlar ve misafirler için deneyimi geliştiriyor,' diye ekledi.

U.S. Polo Assn., Kar Polosu Dünya Kupası ile iş birliği yaparak, sporcuları destekleyerek, oyunun geleneklerini onurlandırarak ve dünya çapındaki tüketicileri sadece ilham kaynağı olarak değil, aynı zamanda kökeni olarak markayı tanımlayan bir spora bağlayarak polo sporunu en üst düzeyde savunmaya devam ediyor.

U.S. Polo Assn. Hakkında

U.S. Polo Assn., 1890 yılında kurulan ve merkezi Wellington, Florida'daki USPA National Polo Center'da (NPC) bulunan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki polo kulüpleri ve polo oyuncularının en büyük birliği olan United States Polo Association'ın (USPA) resmi spor markasıdır. Bu yıl, U.S. Polo Assn., USPA ile birlikte 135 yıllık spor ilhamını kutluyor. Milyarlarca dolarlık küresel ayak izi ve 1.200'den fazla U.S. Polo Assn. perakende mağazasının yanı sıra binlerce ek dağıtım noktası aracılığıyla dünya çapında dağıtımıyla U.S. Polo Assn., dünya genelinde 190'dan fazla ülkede erkekler, kadınlar ve çocuklar için giyim, aksesuar ve ayakkabı sunmaktadır. Marka, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önemli polo turnuvası olan ve her yıl The Palm Beaches'teki NPC'de düzenlenen U.S. Open Polo Championship® dahil olmak üzere dünya çapındaki büyük polo etkinliklerine sponsorluk yapmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ESPN, Avrupa'da TNT ve Eurosport ve Hindistan'da Star Sports ile yapılan tarihi anlaşmalar, U.S. Polo Assn. sponsorluğundaki dünyanın önde gelen polo şampiyonalarından birkaçını yayınlayarak bu heyecan verici sporu ilk kez küresel olarak milyonlarca spor hayranı için erişilebilir kılıyor.

U.S. Polo Assn., License Global'e göre NFL, PGA Tour ve Formula 1 ile birlikte sürekli olarak dünyanın en iyi küresel spor lisansörlerinden biri olarak seçilmiştir. Ayrıca, spor ilhamlı marka, küresel büyümesiyle uluslararası alanda ödüllerle tanınmaktadır. Küresel bir marka olarak muazzam başarısı nedeniyle U.S. Polo Assn., dünya çapında birçok diğer kayda değer medya kaynağının yanı sıra Forbes, Fortune, Modern Retail ve GQ ile Yahoo Finance ve Bloomberg'de yer almıştır. Daha fazla bilgi için uspoloassnglobal.com adresini ziyaret edin ve @uspoloassn hesabını takip ediniz.

INCOM Hakkında

1951 yılında Montecatini Terme'de (PT) kurulan Incom S.P.A., U.S. Polo Assn. markasının giyim bölümü olarak lisans altında faaliyet göstermekte ve ayrıca önemli küresel giyim markalarının üretimini ve dağıtımını yapmaktadır. Dahası Incom, yüzen giysiler için özel Float patentiyle üretilen üniformalar ve teknik giysiler de dahil olmak üzere İtalyan Devleti için askeri ve paramiliter giysilerin önde gelen tedarikçileri arasındadır. Ocak 2008'den bu yana Incom, Avrupa'da U.S. Polo Assn. markası altında erkek, kadın, çocuk giyim, iç giyim ve mayo üretimi ve dağıtımı yapmakta ve istikrarlı bir şekilde artan satış sonuçları elde etmektedir. Daha fazla bilgi için: www.incomitaly.com.

Kar Polosu ve Evviva Polo St. Moritz Ltd. Hakkında

1985 yılı ilk polo yarışmasına ve St. Moritz'in bu dünya prömiyerine ev sahipliği yapmasına tanık oldu. O zamandan beri Kar Polosu Dünya Kupası, St. Moritz'de Ocak ayının son hafta sonuna hükmetmektedir. 2014 yılında İsviçre'deki kar polosunun önde gelen temsilcileri Evviva Polo St. Moritz Ltd'yi kurdu ve St. Moritz kasabasıyla uzun vadeli bir sözleşme imzalayarak Kar Polosu Dünya Kupası St. Moritz'in sürdürülebilir devamlılığını güvence altına aldı. Yönetim Kurulu, Dr. Piero Dillier (Başkan), Reto Gaudenzi (Kurucu, Başkan Yardımcısı ve CEO) ve Arndt Küchel'den oluşmaktadır; Jürg Reinger CFO'dur (Mali İşler Müdürü). Yerel ve bölgesel ortaklardan ve See Infra Ltd'den oluşan iyi prova edilmiş bir ekip, turnuvayı gerçekleştirmek için organizatörlerle el ele çalışmaktadır. Daha fazla bilgi için www.snowpolo-stmoritz.com adresini ziyaret ediniz.

KAYNAK: U.S. Polo Assn.