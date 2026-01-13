Konya'da Karatay Belediyespor Kulübü Futbol Takımları, farklı liglerde sergilediği başarılı performansla yoluna emin adımlarla devam ediyor. U14, U15, U16 ve U18 kategorilerinde mücadele eden altyapı takımları, Karatay'ı ve Konya'yı başarıyla temsil ediyor.

KONYA (İGFA) - Konya Amatör Küme 2025-2026 Futbol Sezonu'nda mücadele eden Karatay Belediyespor altyapı takımları, elde ettikleri istikrarlı sonuçlarla dikkat çekiyor. U18, U16, U15 ve U14 kategorilerinde zirve mücadelesi veren kulüp, altyapıdaki başarısıyla adından söz ettiriyor.

U18 Ligi C Grubu'nda mücadele eden Karatay Belediyespor U18 Takımı, oynadığı 13 maçın tamamını kazanarak grup şampiyonluğunu garantiledi. Rakip filelere 107 gol atan ekip, kalesinde yalnızca 6 gol gördü. 101 gollük averajıyla ligin en dikkat çeken takımı oldu.

U16 Ligi B Grubu'nda yer alan Karatay Belediyespor U16 Takımı ise çıktığı 15 maçta 14 galibiyet ve 1 beraberlik alarak namağlup şekilde yoluna devam ediyor. 63 gol atan ve sadece 9 gol yiyen takım, dengeli oyun yapısıyla öne çıkıyor.

U15 Gelişim Ligi'nde mücadele eden Karatay Belediyespor U15 Takımı, 17 maçta topladığı 38 puanla ikinci sırada yer alıyor. En yakın takipçisiyle arasında 14 puan fark bulunan ekip, Türkiye Şampiyonası yolunda önemli bir avantaj elde etmiş durumda.

U14 Gelişim Ligi'nde ise Karatay Belediyespor U14 Takımı, 17 maçta 15 galibiyet alarak 45 puanla liderliğini sürdürüyor. Rakiplerine 69 gol atan takım, yalnızca 10 gol yiyerek ligin en az gol yiyen ekipleri arasında yer aldı.

A TAKIM DEMİRSPOR MAÇINA HAZIR

Karatay Belediyespor A Takımı, yeni sezonda Süper Amatör Küme'ye yükselme hedefiyle yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz sezon play-offlarda bu şansı kaçıran ekip, bu yıl daha güçlü bir kadroyla hazırlıklarını tamamladı. Karatay Belediyespor, ertelenen Demirspor karşılaşmasını 14 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 18.00'de oynayacak.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, elde edilen başarıların belediyenin spora verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirterek, 'Genç sporcularımızın başarıları, kulübümüzün geleceği adına son derece umut verici. Sporcularımız ve teknik ekibimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Emeği geçen tüm sporcularımızı, teknik ekibimizi ve ailelerini gönülden tebrik ediyorum. Karatay Belediyesi olarak sporu ve gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz.' dedi.