Tarihi Rami Kışlası Kütüphanesi açılıyor

Hem Türkiye'nin hem de İstanbul'un en değerli tarihi yapıları arasında gösterilen Rami Kışlası Kütüphanesi için beklenen açılış tarihi ilan edildi. Sahip olduğu 250 yıllık tarihi ile İstanbul'un simge yapıları arasında gösterilen Rami Kışlası alınan karar ile milli kütüphaneye çevrilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısının ardından yapılan açıklama ile bir kere daha gündeme gelen tarihi kışla için açılışa geri sayım başladı. Ankara'da Külliye 'ye yapılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi sonrasında Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak yeni kütüphane İstanbullulara hizmet vermeye başlayacak.

İSTANBUL'UN EN BÜYÜK KÜTÜPHANESİ AÇILIYOR!

Rami Kışlası Kütüphanesi Avrupa'nın sayılı kütüphaneleri arasına girmeye hazırlanırken İstanbul'un ise en büyük kütüphanesi olacak. Dev kütüphane Cuma günü yani 13 Ocak 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

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RAMİ KÜTÜPHANESİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Tarihi Rami Kışlası içerisinde yer alan Rami Kütüphanesi semt olarak İstanbul'un Eyüpsultan ilçe sınırları içerisinde yer almaktadır. Eyüp - Rami sınırları içerisinde yer alan tarihi kışla içerisine kurulu bulunan kütüphanede 7/24 hizmet veren bölümlerde yer alacak.

Söz konusu kütüphaneye gitmek için belediyenin hizmet sunduğu metro ve otobüs hatlarının yanı sıra dolmuş seferleri de bulunmaktadır. M1A ve M1B metro hatları, 336E, 36ES, 38 ve 38B otobüs hatları ile tarihi kütüphaneye ulaşılabilmektedir.