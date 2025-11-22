ERDOĞAN DEMİR , EDİRNE (İGFA) - 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Keşan'da düzenlenen programda, Çiğdem Tunç Tiyatrosu 'Kanlı Nigar' oyununu sahneledi. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü personeli ve çok sayıda öğretmenin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, eğitim camiası ile kültür sanat dünyasını bir araya getirdi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ SANATLA KUTLADILAR

Keşan Kaymakamlığı koordinasyonunda ve Keşan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nün öncülüğünde, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında anlamlı bir kültür-sanat gecesi düzenlendi.

KANLI NİGAR OYUNU SAHNEDE

Çiğdem Tunç Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Kanlı Nigar' adlı oyun, ilçemizdeki salonu dolduran öğretmenler için özel olarak sunuldu.

EĞİTİM CAMİASI BİR ARADA

Programa; Keşan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sercan Kemik, şube müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Bu birliktelik, kültür ve sanatın eğitim dünyasıyla iç içe geçtiği sıcak bir atmosfer yarattı.

ŞÜKRAN VE TEŞEKKÜR

Keşan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, bu unutulmaz akşamı hazırlayan Çiğdem Tunç ve ekibine içten teşekkürlerini iletti. Emek ve katkıları için minnet ve şükranlarını sundu.

SANATLA GELEN BAĞ

Bu etkinlik, sadece bir oyun gecesi olmanın ötesine geçerek, öğretmenlerin moralini yükselten, birlik ve dayanışmayı pekiştiren bir kültürel buluşmaya dönüştü.