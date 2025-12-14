İZMİR (İGFA) -Dünyaca ünlü Grammy ödüllü kamança virtüözü Kayhan Kalhor ve bağlamanın büyük ustası Erdal Erzincan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde(AASSM) muhteşem bir konser verdi. İki usta sanatçı Pers ve Anadolu müzik geleneklerini harmanlayarak izleyenleri kültürlerarası bir müzik yolculuğuna çıkardı.

Grammy ödüllü kamança virtüözü Kayhan Kalhor ile bağlama ustası Erdal Erzincan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 'Müziğin Evrensel Dilinde İki Usta Buluşuyor' başlığı altında muhteşem bir konser verdi. Beş Grammy adaylığı ve bir Grammy ödülü bulunan ve uluslararası projelerle tanınan dünya çapında bir müzisyen olan İranlı Kayhan Kalhor ile özgün tekniği ve derin yorumuyla bağlama geleneğinin ustalarından Erdal Erzincan aynı sahnede buluştu.

Yaklaşık iki saat süren müzik ziyafetinde Pers ve Anadolu müzik gelenekleri, makam ve doğaçlama şeklinde icra edildi. Kalhor'un kamançası derin, yankılı taksimlerle salondakilere duygusal anlar yaşatırken Erdal Erzincan'ın bağlaması ise bu seslere hem eşlik etti hem de karşılık verdi. İkili, 'çağrı-yanıt' esasına dayalı, neo-meşk geleneğine yakın bir tavırla dinleyenlere kültürler ve sesler arası bir yolculuğa çıkardı.

GÖVDESİ MÜZİK ALETİNE DÖNÜŞTÜ

Geleneksel repertuarın bilinen şarkılarının çalındığı gecede Erdal Erzincan, Âşık Veysel'in 'Ben gidersem sazım sen kal dünyada' ve Pir Sultan Abdal'ın 'Bu yıl dağların karı erimez' gibi eserleri yorumladı. Kalhor bu parçalarda kamançasıyla Anadolu ezgilerine Pers makamlarının rengini katarak eşlik etti.

Enstrümanlarıyla bütünleşen sanatçıların yarattığı görsel atmosfer de görülmeye değer anlar bıraktı. Kalhor'un kamançasını çalarken gövdesini de bir müzik aleti gibi kullanması dikkat çekti. Konser sonunda izleyiciler müzisyenleri dakikalarca ayakta alkışladı.