BALIKESİR (İGFA) - Şehir tiyatrosunda yer almak isteyenlerin katılımcı listesi yayınlanırken 17-18-19 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan seçmelerde tüm oyuncu adaylarının diksiyon, sahne duruşu, doğaçlama ve rol kabiliyetleri gibi kriterler, kendi disiplinlerinde otorite kabul edilen ustaların yer aldığı Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek.

Şehrin sosyal yaşamına, kültür ve sanat hayatına yönelik projeleriyle öne çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın müjdesini verdiği 'Şehir Tiyatrosu'na oyuncu seçmeleri başlıyor.

3-13 Kasım tarihlerinde sınav başvurularını gerçekleştiren adaylar arasından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Şehir Tiyatrosu Oyuncu Sınavına girmeye hak kazanan katılımcıların listesi yayınlandı. Başvuruları kabul edilen adayların tam listesi https://balikesir.bel.tr/duyurular/kultur-sanat-ve-sosyal-isler-dairesi-baskanligi-sehir-tiyatrosu-oyuncu-sinavi-katilimci-listesi internet adresinde yer alıyor. 17-18-19 Kasım 2025 tarihlerinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak olan Oyunculuk Sınavını başarıyla tamamlayan adaylar, Şehir Tiyatrosu oyuncu kadrosunda olmaya hak kazanacak.

YETENEKLER SAHNEDE IŞILDAYACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının Tiyatro Şube Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösterecek olan 'Balıkesir Şehir Tiyatrosu' için ilan edilen adaylar; 17-18-19 Kasım 2025 günlerinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde Seçici Kurulun önüne çıkacaklar. Adayların tüm sınav süreci kamera ile kayıt altına alınacak. Sınav, adayların kapsamlı değerlendirilmesi için oyunculuk, hareket ve şan olarak üç temel alandan oluşuyor.