Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin görme engelliler için hayata geçirdiği 'Kitaplar Konuşuyor' ses kayıt stüdyosunda, artık kitapları seçkin yazar ve şairler seslendiriyor.

ANTALYA (İGFA) - Görme engelli bireylerin bilgiye ve kültüre erişiminde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan proje kapsamında, edebiyat dünyasının tanınan isimleri Engelsiz Kafe'de bir araya geldi. Buluşmada Yazar ve Halkla İlişkiler Danışmanı Semra Mutlu, Şair Şehmus Ay, Psikoterapist-Yazar Murat Kemaloğlu, Yazar Tarık Günersel ve Yazar Neva Veda projeye gönüllü okuyucu olarak destek verdi.

Edebiyatçıların Kitaplar Konuşuyor Ses Kayıt Stüdyosu'nu ziyaretinde, projenin toplumsal faydası, erişilebilir bilgi ve kültür üretiminin önemi ile gönüllü seslendirme çalışmalarının yaygınlaştırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Proje, gönüllü katılımlarla büyüyerek daha fazla görme engelli bireye ulaşmayı hedefliyor.