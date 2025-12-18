Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Takvimi, 'Modern Zamanlar' adlı kült filmi sinemaseverlerle buluşturdu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Ofis Sanat Merkezi'nde düzenlenen film gösterimi sonrası ise Akademisyen Dr. Tülay Çelik sinemaseverlerle birlikte film üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Çelik, Charlie Chaplin'in modernleşme, emek ve bireyin sistem içindeki mücadelesini mizah ve eleştirel bir dille anlattığı kült filmin yalnızca bir komedi değil, sanayi toplumuna yönelik güçlü bir eleştiri olduğunu vurguladı.

Charlie Chaplin'in sessiz sinemanın imkânlarını ustalıkla kullandığını belirten Çelik, filmin makineleşme, üretim baskısı ve yabancılaşma gibi kavramlar üzerinden dönemi ve bugünü birlikte düşündürdüğünü ifade etti. Program, katılımcıların soruları ve karşılıklı değerlendirmelerle sona erdi.

