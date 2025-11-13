İSTANBUL (İGFA) -Taksim Sanat, foto muhabiri Ali Öz'ün objektifinden dansın ritmini, hareketin estetiğini ve sahne ışıkları altındaki büyülü atmosferi yansıtan 'Fotoğrafın Dansı, Dansın Fotoğrafı' adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, 21 Aralık 2025 tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyeis Kültür AŞ'ye bağlı Taksim Sanat'ta kapılarını açan 'Fotoğrafın Dansı, Dansın Fotoğrafı' sergisinde İstanbul'un son 25 yılına yayılan bale ve modern dans performanslarından seçilmiş özel kareler yer alıyor. .

Foto muhabiri Ali Öz'ün zengin arşivinden özenle seçilen yaklaşık 60 fotoğraf, Moskova Klasik Devlet Balesi, Bejart Ballet Lausanne, Bolşoy Tiyatrosu, Çin Ulusal Devlet Balesi, Kiev Balesi gibi dünyaca ünlü toplulukların yanı sıra İstanbul Devlet Opera ve Balesi ve Beyhan Murphy gibi Türkiye'nin önde gelen dans sanatçılarının performanslarından sahneleri içeriyor.

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın, usta fotoğraf sanatçısı Ali Öz'ün 25 yılı aşan üretim yolculuğunun bir özeti niteliğindeki serginin yalnızca dansın estetiğini değil; aynı zamanda İstanbul'un sahne sanatları tarihindeki yerel ve uluslararası zenginliğini de gözler önüne seren eşsiz bir panorama olduğunu söyledi.

1979 yılında sınırlı ekipmanla başladığı fotoğraf yolculuğunda toplumsal olaylardan sahne sanatlarına uzanan geniş bir perspektif geliştiren Ali Öz, ayrıntılara ve anın ruhuna duyarlı bakışıyla İstanbul'un dans sahnesini 25 yılı aşkın süredir belgelemeye devam ediyor. Sanatçı, 'Fotoğrafın Dansı, Dansın Fotoğrafı' sergisinde bu uzun soluklu görsel hafızayı izleyiciyle paylaşıyor.