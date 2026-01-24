Kayseri Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen 'Sektör İstişare Toplantısı'nda, pastırma ve sucuk sektörünün geleceğini tehdit eden haksız rekabet, kayıt dışılık ve marka taklitçiliği ele alındı. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, sektör temsilcilerine seslenerek; 'Marka hırsızlığına geçit vermeyeceğiz, ecdat mirasımızı lekeletmeyeceğiz' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Toplantıya; KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Başkan Yardımcısı Hacı Bekir Kuzucu, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mercan, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Gıda Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Ergün Türkarslan, 7. ve 8. Meslek Komitesi üyeleri ile pastırma-sucuk üreticileri ve perakendecileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Gülsoy, Kayseri pastırması ve sucuğunun şehrin 'dünyadaki imzası' olduğunu vurguladı. Sahadan gelen şikayetlerin ciddiyetine dikkat çeken Gülsoy, şu ifadeleri kullandı: 'Bazı kötü niyetli odaklar, üreticimizin etiketlerini kopyalayarak sahte ürün sürüyor. Marka taklidi yapmak, emeğe çökmektir. Başka illerden getirilen ürünlerin 'Kayseri Pastırması' adıyla satılması kabul edilemez. Kayseri Pastırması ve Kayseri Sucuğunun kalitesi asla tartışılmaz. Kimse Kayseri'nin ismini kullanarak niteliksiz ürün pazarlamaya kalkmasın! Coğrafi işaret bizim tapumuzdur; bu imajı zedeleyen her türlü girişimin takipçisi olacağız.'

'VEBAL ALTINDASINIZ, MAHALLE BASKISI YAPIN'

Başkan Gülsoy, sektöre 'otokontrol' çağrısında bulunarak uyarılarda bulundu: 'Şehir dışından gelen misafirlere sahte lezzetler tattırmak günahtır, vebaldir. Sektör temsilcileri birbirini kontrol etmeli, gerekirse mahalle baskısı yapmalıdır. Kendi ürünümüze sahip çıkmazsak kan kaybetmeye devam ederiz.'

ARAS: 'İŞİNİ DOĞRU YAPMAYAN BATIP GİTMELİDİR'

Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras ise sektörün en büyük yarasının 'kasap sucuğu' adı altında yapılan üretim olduğunu belirtti. Aras, 'Kasap sucuğu diye bir sucuk yok. Ne olduğu belirsiz etlerle yapılan üretim, piyasamızı zor durumda bırakıyor. Dışarıdan ucuz ürün getirip Kayseri imajını bozan dolandırıcılar var. Başkanımızın sözü kanun olmalı; işini doğru yapmayan batıp gitmelidir' diyerek üreticileri yenilikçi olmaya davet etti.

FİRMA TEMSİLCİLERİNDEN SEKTÖREL DİSİPLİN VE VİCDAN ÇAĞRISI

Toplantıda söz alan ve her gün tüketiciyle doğrudan temas kuran sektör temsilcileri, Kayseri pastırması ve Kayseri sucuğunun itibarını korumak adına çok sert ve net mesajlar verdi. Sorunları 'haksız rekabet', 'kalite kaybı' ve 'dijital kirlilik' başlıkları altında toplayan temsilciler, sektörel bir temizlik yapılması gerektiğini vurguladı.

Üretimde kaliteden ödün verilmesinin 'bindiğimiz dalı kesmek' olduğunu ifade eden sektör paydaşları, otokontrol mekanizmasının işletilmesi gerektiğini savundu. Kalitesiz ürünün dükkanlardan temizlenmesi gerektiğini vurgulayan temsilciler, 'Kötü mal satarak uzun vadede kimse para kazanamaz. Dükkanlarından kalitesiz malı çıkarmayanlar, işini hakkıyla yapan dürüst esnafın da rızkına ve emeğine leke sürüyor' diyerek tepkilerini dile getirdi.

Bazı kasap işletmelerinin yerleşik üreticiyi mağdur ettiğine dikkat çekildi. Kasapların yetki sınırlarını aşarak büyük ölçekli satış yapmasının pazar dengesini bozduğunu belirten temsilciler, 'Şu an kasaplar profesyonel üreticiden daha fazla ürün satar hale geldi. Bu haksız rekabetin önüne geçilmeli' dedi.

Tüketicinin doğru ürüne ulaşabilmesi için somut bir çözüm önerisi sunan esnaf, 'Yerli Üretim Logosu' benzeri bir tescil sistemi talep etti. Sadece Kayseri'de, coğrafi işaret standartlarına uygun üretim yapan ve satan işletmelerin kapısına asılacak özel bir logonun, hem güveni artıracağı hem de dışarıdan gelen ucuz ve niteliksiz ürünlerin ayırt edilmesini sağlayacağı belirtildi. Şehrin ekonomik geleceği için meslektaşlarına birlik çağrısında bulunan üreticiler ve satıcılar 'Kendi memleketimizin ürünü dışında ürün satmamayı bir namus borcu ve ticari prensip haline getirmeliyiz. Kayseri'nin mirasını korumanın yolu, katma değerli ve dürüst ticaret yapmaktan geçer' diyerek sözlerini tamamladılar.

Kayseri Ticaret Odası, toplantı sonunda haksız rekabetle mücadele kapsamında; denetimlerin sıkılaştırılması, dijital takip sistemlerinin etkinleştirilmesi ve ilgili kurumlarla iş birliğinin artırılması noktasında tam kararlılık mesajı verdi.