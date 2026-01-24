Bilecik'te Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni'nde, üretim yapan, istihdam sağlayan ve vergi sorumluluğunu yerine getiren iş insanları ödüllendirildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Üreten, istihdam yaratan ve ödediği vergilerle ülke ekonomisine katkı sunan iş insanlarını onurlandırmak amacıyla düzenlenen Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törene Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker ile birlikte çok sayıda protokol üyesi, sanayici ve iş insanı katıldı.

Programda, Bilecik'in sanayi ve ticaret hayatına yön veren firmalara ödülleri takdim edildi.

Programda konuşan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'in güçlü sanayi altyapısı, stratejik konumu ve Organize Sanayi Bölgeleriyle Marmara Bölgesi'nin yükselen üretim merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. Vali Sözer, 'Üretimiyle, istihdamıyla ve ödediği vergilerle ülkemizin kalkınmasına katkı sunan kıymetli iş insanlarımızla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum' dedi.

Kalite odaklı üretim, güvene dayalı ticaret ve sürdürülebilir ihracat anlayışının önemine dikkat çeken Vali Sözer, vergi bilincinin kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. İhracat yapan, istihdam sağlayan ve vergi yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren işletmelerin kalkınma yolculuğunun vazgeçilmez aktörleri olduğunu ifade etti.

Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni, ödüllerin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.