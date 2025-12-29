Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi 20 ilçede devam ediyor. Proje kapsamında öğrenciler, hafta içi ders saatinde Büyükşehir Belediyesi tarafından servislerle okuldan alınıp eğitimleri bittikten sonra yeniden okullarına bırakılıyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürüttüğü 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Meram, Karatay, Ereğli, Karapınar, Kulu, Çumra ve Cihanbeyli'den sonra; Altınekin, Akören, Bozkır, Beyşehir, Doğanhisar, Emirgazi, Güneysınır, Hüyük, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Tuzlukçu ve Akşehir'de de ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerine yüzme eğitimleri başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da çocuklar için çeşitli projeler ürettiklerini belirterek, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesinin de bu kapsamda çocukların eğlenceli vakit geçirmesinin yanı sıra fiziksel ve zihinsel gelişimine de katkıda bulunan kıymetli bir çalışma olduğunu söyledi.

'45 BİN 650 ÖĞRENCİMİZ YÜZME İLE TANIŞMIŞ OLACAK'

'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında on binlerce çocuğa yüzme öğrettiklerini aktaran Başkan Altay, 'Meram, Karatay, Ereğli, Karapınar, Kulu, Çumra, Cihanbeyli ardından; Altınekin, Akören, Bozkır, Beyşehir, Doğanhisar, Emirgazi, Güneysınır, Hüyük, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Tuzlukçu ve Akşehir ilçelerimizi dahil ederek 173 ilkokulda 15 bin 150 üçüncü sınıf öğrencimizin katılımıyla eğitimlere başladık. Toplam 20 ilçemizde devam eden yüzme eğitimlerimizin planlaması okul ders saatleri içerisinde yapılıyor. 2025-2026 dönemi sonunda 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle yüzme öğrenen öğrenci sayısı 45 bin 650'ye ulaşmış olacak. Projede emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Yüzme eğitimi alan öğrenciler de hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürüttüğü proje kapsamında 16 hafta sürmesi planlanan eğitimlerde öğrenciler, ücretsiz bir şekilde servislerle okuldan alınıp, eğitimleri bittikten sonra yeniden okullarına bırakılıyor. Ayrıca her bir öğrenciye çanta, bone ve havlu hediye ediliyor.