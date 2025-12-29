Antalya Muratpaşa Belediyesi, kentin seçkin işletmeleri ve gastronomi girişimcilerini Gold Town Sertifika Programı kapsamında Vatan Kahvesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında bir araya getirdi.

Gold Town'la gastronomi turizminde uluslararası standart

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) ve hijyen alanında dünya çapında faaliyet gösteren Diversey iş birliğiyle yürüttüğü Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programının tanıtım toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Toplantıya; Göz Balık, Minimal, Likya Şarapları, Tapas Mackbear Coffee, Fox & Rabbit Bakery, Şişçi İbo, Route Burger House, Upperside, McDonald's, Nar Beach & Bistro, The Bigman, Parlak Restaurant, Shakespeare Coffee & Bistro, Pikan Fırın, Olde, Ship Inn Marina Restaurant & Bar, Fıtır Börek, Çağlayan Mackbear Coffee, Bella Vita Restaurant, Red & White Beach, Loccanda Türk Mutfağı, Buffet Pizza Kumpir, İskele Balık, The Grill House ve Turgay Et gibi Antalya'nın önde gelen işletmelerinde görev yapan işletmeciler ve personel katıldı.

Toplantıda konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, şehir içi turizmde kalite standartlarının yükseltilmesinin önemine dikkat çekti. Antalya'da belirli bir kalite güvencesinin oluşturulması gerektiğini vurgulayan Başkan Uysal, şunları söyledi:

'Önümüzdeki 10-20 yılın turizm trendi bireysel turizm olacak. Kitle turizmi bireysel turizme doğru evriliyor. Z kuşağını kitle turizmine dahil etmek zor. Farklı bir turizm anlayışı geliyor ve buna hazırlıklı olmamız gerekiyor.'

Gold Town Sertifika Programı'nın yalnızca hijyen ve gıda güvenliğiyle sınırlı kalmayacağını belirten Başkan Uysal, 'Bu çalışmayla belirli bir kalite standardını garanti altına alıyoruz. Gold Town, zamanla kentin genel yaşam kalitesine yönelik bir standart haline de dönüşebilir. Aynı zamanda Antalya'nın marka değerini güçlendirecek, uluslararası ölçekte bir iletişim zemini oluşturacaktır' dedi.

GOLD TOWN SERTİFİKA PROGRAMI NEDİR?

Muratpaşa Belediyesi, AGYİD ve Diversey iş birliğiyle yürütülen Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı, Antalya'yı hijyen ve gıda güvenliği alanında örnek bir şehir haline getirmeyi amaçlıyor. Program kapsamında işletmelerin uluslararası standartlara uygun hizmet sunması, gıda güvenliği, hijyen ve müşteri memnuniyetinde ortak bir kalite anlayışının oluşturulması hedefleniyor.

Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren işletmeler, programa goldtown.muratpasa-bld.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.