Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, GES modeliyle ilçeye kazandırılan Kalenderhane Pazar Market çevresinde sürdürülen çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kalenderhane Mahallesi'nde çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Kılca, incelemenin ardından vatandaşlarla bir araya gelerek bölgedeki belediye yatırımlarını değerlendirdi.

Kalenderhane Mahallesi'nde hayata geçirilen yatırımların vatandaşların yaşam kalitesine doğrudan katkı sağladığını belirten Başkan Hasan Kılca, yapılan düzenlemelerin aynı zamanda çevreye duyarlı bir anlayışla yürütüldüğünü vurguladı.

KILCA: GES SAYESİNDE HEM BUGÜNÜ HEM DE GELECEĞİ KORUYORUZ

Hasan Kılca, Kalenderhane Mahallesi'nde yürütülen çevre düzenleme çalışmalarını inceledikten sonra yaptığı açıklamada, hem bölgedeki yatırımlar hem de Karatay genelinde sürdürülen enerji projeleri hakkında bilgi verdi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİYLE DAHA GÜÇLÜYÜZ'

Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi'nin sürdürülebilir enerji yatırımlarına büyük önem verdiğini vurgulayarak, güneş enerjisi sistemleriyle ilçeye kazandırılan tesisler hakkında da bilgi verdi.

Kılca şöyle devam etti; 'Tatlıcak Mahallemizdeki 190 kWe kapasiteli santralimiz yıllık ortalama 300 MWh elektrik üretiyor. Saraçoğlu Mahallemizdeki 1000 kWe kapasiteli tesisimiz yılda 1700 MWh enerji sağlıyor. Kalenderhane ve Büyüksinan mahallelerimizde pazar market çatılarında kurulu 300'er kWe'lik sistemlerimiz de yıllık 450'şer MWh elektrik üretiyor.'

Hasan Kılca, İsmil Mahallesinde yapımı süren GES projesinin de Karatay'ın enerji altyapısını güçlendireceğini belirterek, '105 bin metrekarelik alanda 13 bin 440 panelden oluşacak santralimizin yapımı hızla devam ediyor.

Bu yatırımlar sayesinde enerji ihtiyacımızı çevreci yöntemlerle karşılıyor ve belediye bütçemize katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilir enerjiyle güçlü, konforlu ve çevreci bir Karatay inşa ediyoruz.' diye konuştu.



