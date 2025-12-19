Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 106'ncı yıl dönümünde yayımladığı mesajda, Kayseri'nin millî mücadelede üstlendiği tarihî role dikkat çekti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Aralık 1919'da Kayseri'ye gelişinin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin Kurtuluş Savaşı sürecinde gösterdiği birlik, fedakârlık ve kararlılıkla Cumhuriyet yolunda önemli bir durak olduğunu vurguladı.

Başkan Büyükkılıç mesajında, Atatürk'ün Kayseri ziyaretinin sıradan bir seyahat olmadığını belirterek, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişi, milletimizin bağımsızlık iradesinin Anadolu'nun bağrında vücut bulduğunun açık bir göstergesidir. Kayseri, o gün olduğu gibi bugün de Cumhuriyetin değerlerine sımsıkı bağlı, millî iradeye sahip çıkan bir şehirdir' ifadelerini kullandı.

Kayserililerin, millî mücadelede hiçbir fedakârlıktan kaçınmadığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, '19 Aralık 1919'da Kayseri halkının Atatürk ve silah arkadaşlarını büyük bir coşku ve inançla karşılaması, bu şehrin istiklal ve istikbal konusunda ne denli kararlı olduğunun en güçlü göstergesidir. Kayseri, yalnızca bir şehir değil; millî duruşun, vatan sevgisinin ve ortak kader bilincinin adıdır' dedi.

Kayseri'nin Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren sanayi, eğitim ve üretim alanlarında öncü bir rol üstlendiğini belirten Büyükkılıç, bu tarihî mirasın bugün de güçlü şekilde sürdürüldüğünü ifade etti. Başkan Büyükkılıç, 'Bugün Kayseri; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda sanayisiyle üreten, eğitimiyle gelişen ve teknolojisiyle geleceğe yürüyen bir şehir olmayı sürdürmektedir' dedi.

Mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri rahmetle anan Başkan Büyükkılıç, 'Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 106'ncı yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, millî mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Kayseri, dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyetimizin ve millî mücadelenin sarsılmaz kalesi olmaya devam edecektir' ifadeleriyle sözlerini tamamladı.