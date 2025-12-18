Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gördes'in Evciler Mahallesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak mağdur ailelere destek sözü verdi.

MANİSA (İGFA) - Manisa'nın Gördes ilçesi Evciler Mahallesi'nde çıkan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği yangının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Dutlulu, yangında hayatını kaybeden Türkan Büke'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, yangın 17 Aralık Çarşamba günü saat 03.30 sıralarında Türkan Büke'ye ait tek katlı evde başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede çevrede bulunan üç eve daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan 45 yaşındaki Ferdi Mercan ile 32 yaşındaki Ümmü Mercan, ilk müdahalenin ardından Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıktığı evde yaşayan 65 yaşındaki Türkan Büke'nin ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Başkan Dutlulu'ya, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ata Temiz ve İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal eşlik etti.

Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Dutlulu, 'Çok üzücü bir olay. Mağdur olan ailelerimizin yaralarını en kısa sürede sarmak için tüm imkânlarımızla sahadayız. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Gördes Belediyesi olarak vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız' dedi. Başkan Dutlulu, hayatını kaybeden Türkan Büke'ye Allah'tan rahmet dileyerek mahalle halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu.