Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma kararlılığını bir kez daha ortaya koyarak, Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın hatırasını yaşatmak için anlamlı bir anıt açılışına ev sahipliği yapacak.

BURSA (İGFA) -1930 yılında Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilen devrim şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve silah arkadaşları, olayın 95'inci yılında özel bir programla anılacak.

Osmangazi Belediyesi'nin Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Şubesi iş birliğiyle hayata geçirdiği Kubilay Anıtı Açılış Töreni, 22 Aralık Pazar günü saat 13.00'te Yüzüncü Yıl Parkı'nda yapılacak.

Anıt, cesaretiyle Cumhuriyet tarihine adını yazdıran Kubilay ve silah arkadaşlarının mücadelesini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan kalıcı bir simge olacak.