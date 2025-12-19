Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Türk Sanat Müziği Topluluğu, Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserlerini müzikseverlerle buluşturduğu 'Fasl-ı Konser' ile sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

MERSİN (İGFA) - Orkestra Şefi Levon Özkomanova yönetiminde gerçekleştirilen konser, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Büyük Salon'da düzenlendi.

Konserde, Türk Sanat Müziği repertuvarının seçkin eserleri icra edildi. Programda, 'Bir Haber Ver Ey Saba', 'Canan Okuyor Aşkın İlahi Sesidir Bu', 'Kime Halim Diyeyim' ve 'Bu Hal Huzur Etmesin Bir Daha' gibi Acemaşiran makamındaki eserler yer aldı. Usta bestecilerin imzasını taşıyan eserler, dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

ÖZKOMANOVA: 'BÜYÜKŞEHİR'İN SANATA VERDİĞİ DESTEKLER ÇOK KIYMETLİ'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Fasl-ı Konser Orkestra Şefi Levon Özkomanova; konserde klasik Türk Sanat Müziği eserlerine yer verdiklerini belirterek, programın dinleyicilerden büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

İstanbul'dan Mersin'e geldikten sonra Büyükşehir bünyesinde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Özkomanova, 'Biraz klasikçiyim.

Türk müziğinde daha çok klasik eserleri icra etmeyi seviyorum. Bu akşam da Acemaşiran makamında eserler seslendirdik, klasik fasıl yap tık, ardından solistler geçidi ile sanatseverlere güzel bir dinleti sunduk' ifadelerini kullandı.