İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bayındır Çırpı Dayanışma Merkezi, sosyal yardımlar ve okuma yazma kurslarıyla bölge halkının yaşamını değiştiriyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla kurduğu Bayındır Çırpı Dayanışma Merkezi, kısa sürede bölge halkının ihtiyaçlarına çözüm oldu. Merkez aracılığıyla gıda, beyaz eşya, yakacak, bebek maması ve bezi gibi yardımlar ulaştırılırken, engelli yatağı ve jeneratör desteği de sağlandı.

Vatandaşlar için açılan okuma yazma kursları, eğitim desteği sunarak cehaletle mücadelede önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinatörü Emin Karameşe, 'Mahalleye giderek eksikleri yerinde tespit ediyoruz, vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz' dedi.

Çırpı Romanlar Derneği Başkanı Ali Makina, merkezin hizmetlerini överek, 'Ne istiyorsak karşılanıyor, okuma yazma kursu bizi çok sevindirdi. Böyle bir hizmet ilk defa geldi' ifadelerini kullandı. Merkez, Türkiye'de ilk defa kurulan Roman Koordinasyon Merkezi ile birlikte sosyal yardımları en ücra köşelere kadar ulaştırıyor.