Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Cumhuriyet'in 102'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 'Bir Cumhuriyet Hikayesi' adlı tek kişilik müzikal gösterisi düzenledi.

BURSA (İGFA) - Hikaye Anlatıcısı Seher Kander'in, gazeteci bir çocuğun gözünden 1918 ve 1923 yılları arasındaki Cumhuriyet'in kuruluş sürecini anlattığı 'Bir Cumhuriyet Hikayesi', Osmangazi Gösteri Merkezi'nde sahnelendi.

Seher Kander, sergilediği performansıyla izleyenleri kimi zaman hüzünlendirirken, kimi zamanda neşelendirdi. Müzisyenler Taner Baba ve Kübra Yalavaç'ın canlı performansları ise izleyicileri adeta büyüledi.

Yoğun duyguların yaşandığı müzikal sonunda sanatseverler, Cumhuriyet ruhunu sahneye yansıtan Seher Kander'i tebrik etti.

Cumhuriyet coşkusunu bir hikaye eşliğinde paylaşmak için bir araya geldiklerini ifade eden Hikaye Anlatıcısı Seher Kander, 'Milli mücadele, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet çatısı altında hepimiz ortak değerlerde buluşuyoruz. Bugün bir araya gelmemizin yegane sebebi de budur. Her 29 Ekim'i ben doğum günüm olarak görüyorum. Bu doğum günü, birlikteliğimizi, umutlarımızı ve geleceğe dair inancımızı tazeleyen en özel gündür. Cumhuriyeti coşkulu bir şekilde karşılayacağız. Bu benim için gerçekten büyük mutluluk' dedi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, gecenin anısına Hikaye Anlatıcısı Seher Kander'e Osmangazi'yi anlatan hediye takdim etti.