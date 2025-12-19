Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) bünyesinde faaliyet gösteren Bursa BUSADER, yılbaşı yemeğini üye ve konuklarının katılımıyla gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Gecede, BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle ve Federasyon üyeleri, Sanart BUSADER Başkanı Sinem Uğurgün ile Bursa BUSADER üye ve konukları bir araya geldi.

Açılış konuşmasını yapan Bursa BUSADER Başkanı Dr. Fatma Akalp, derneğin kuruluş amacına ve sosyal sorumluluk vizyonuna dikkat çekerek, 'BUSADER, sağlık ve eğitim alanlarında ihtiyaç sahiplerine ve eğitim hayatını sürdüren öğrencilere destek olmak amacıyla kurulmuş bir dayanışma yapısıdır. Sağlık ve eğitim alanlarında topluma ne kadar fazla katkı sunabilirsek, o ölçüde amacımıza ulaşmış oluruz. Kurucu Başkanımız Sayın Zerrin Özgüle'nin bizlere çizdiği yol doğrultusunda, daha fazla insana ulaşabilmek için üye sayımızı artırmaya ve yardımlarımızı büyütmeye devam ediyoruz. Biz, topluma fayda üretmek için varız' dedi.

Eğitim bursları yararına düzenlenen etkinlik, katılımcılara canlı müzik eşliğinde keyifli anlar yaşattı