İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile birlikte ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İZMİR (İGFA) - İZSU'nun altyapı yatırımları ile Bornova Belediyesi'nin üstyapı düzenlemeleri eşgüdüm içinde değerlendirilirken, ihtiyaçlar tespit edildi ve yapılacak çalışmalar planlandı. İncelemeler sırasında vatandaşların talep ve görüşleri de sahada dinlendi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile birlikte ilçenin önemli arterlerinde devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Mustafa Kemal Caddesi, Küçükpark bölgesi ve Çamdibi Burak Reis Caddesi'ni kapsayan saha programında, tamamlanan ve devam eden çalışmalar tüm yönleriyle ele alındı.

ALTYAPIDAN ÜSTYAPIYA EŞGÜDÜMLÜ ÇALIŞMA

İncelemeler kapsamında İZSU tarafından yürütülen kapsamlı altyapı yatırımları ile bu çalışmaların ardından Bornova Belediyesi tarafından gerçekleştirilen üstyapı düzenlemeleri yerinde görüldü. Sahada yapılan değerlendirmelerde mevcut ihtiyaçlar, eksikler ve yapılması gereken ilave çalışmalar tespit edilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

VATANDAŞIN GÖRÜŞÜ SAHADA DİNLENDİ

Program sırasında bölgede yaşayan vatandaşlar ve esnafla da bir araya gelinerek talep ve öneriler dinlendi. Çalışmaların günlük yaşama etkileri, beklentiler ve çözüm önerileri doğrudan sahada değerlendirildi. İncelemelere Bornova Belediyesi ve İZSU'nun ilgili bürokratları da katıldı.

Başkan Eşki, vatandaşların görüşlerinin sürecin en önemli parçası olduğunu vurgulayarak, çalışmaların planlı, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla sürdürüleceğini belirtti.