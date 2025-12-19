Ankara Keçiören Belediyesi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması amacıyla örnek bir projeyi hayata geçirdi.

ANKARA (İGFA) - 'Halkın Eli, Belediyenin Kalbiyle Birleşiyor; Gönüllülükle Keçiören Güçleniyor!' sloganıyla başlatılan Keçiören Gönüllüleri Projesi, gönüllülerin mesleki bilgi ve yaşam deneyimlerini kent yaşamına katkıya dönüştürmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında gönüllü olmak isteyen vatandaşlar, Keçiören Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer alan 'Gönüllü Üye Başvuru Formu'nu doldurarak istedikleri zaman başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, Sivil Toplumla İlişkiler ve Gönüllülük Birimi tarafından değerlendirilecek. Keçiören dışından başvuruların da kabul edildiği projede, uygun görülen adaylar görüşmeye davet ediliyor. Gönüllüler, sahip oldukları mesleki beceri ve donanımlar doğrultusunda sınıflandırılarak farklı projelerde görev alacak. Sürecin hukuki altyapısı ise gönüllüler ile belediye arasında imzalanacak 'Gönüllü Katılım Protokolü' ile güvence altına alınacak.

ANNE DUYARLILIĞIYLA DENETİM

Gönüllülük esasına dayanan projenin önemli ayaklarından birini ise işletmelere yönelik saha çalışmaları oluşturacak. Gönüllüler, belirlenen işletmelere önceden haber verilmeden ziyaretler gerçekleştirecek. Özellikle kadınların ve annelerin günlük hayattaki deneyim ve hassasiyetlerinden faydalanılacak denetimlerde; hijyen, düzen ve gıda güvenliği ön planda tutulacak. Ziyaretler sırasında; ücret tarifesinin işletme girişinde ve raflarda etiketli olup olmadığı, kasa ve raf fiyatlarının tutarlılığı, yangın tüpü ve yangın merdiveni gibi güvenlik unsurlarının durumu gibi konulara dikkat edilecek. Gönüllüler tarafından tespit edilen eksiklikler zabıta ekiplerine bildirilecek, gerekli denetim ve yaptırımlar ise Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından uygulanacak.

'ANNE DENETİMİNDEN GEÇMİŞTİR' ETİKETİ

Projenin ilk örneği olacak olan zabıta denetimleri sonucunda tüm kriterleri başarıyla sağlayan işletmelere, tüketiciler için güven göstergesi olan 'Anne Denetiminden Geçmiştir' etiketi verilecek. Bu etiketle işletmelerin güvenilir, düzenli ve hijyen kurallarına uygun olduğu kamuoyuna duyurulacak.

YEREL YÖNETİMİN GÜCÜ HALKIN DESTEĞİYLE DAHA ÇOK ARTACAK

Keçiören Belediyesi'nin bu yeni projesi, hem gönüllülük kültürünü yaygınlaştırmayı hem de vatandaşların günlük yaşamda karşılaştıkları hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyor. Proje ile birlikte halkın katkısıyla daha güvenli, daha düzenli ve daha güçlü bir Keçiören hedefleniyor.

BAŞVURULAR KEÇİÖREN BELEDİYESİ'NİN RESMİ WEB SİTESİ ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yaş, cinsiyet ve meslek grubu ayrımı olmaksızın yerel yönetimler bünyesinde gönüllü olarak projelere katılmak isteyen vatandaşlar, Keçiören Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek.