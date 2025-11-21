Konya'da Karatay İnsani Değerler Eğitimi (KAİDE) Projesi'nin ilk toplantısı, Karatay Belediyesi'nde düzenlenen programla gerçekleştirildi.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi, gençlerin değerler eğitimiyle desteklenmesi ve toplumsal gelişime katkı sunulması amacıyla hazırlanan KAİDE Projesini resmen başlattı.

Karatay Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen KAİDE Projesi, altı kurumun ortak çalışmasıyla gençlere milli, manevi ve toplumsal değerleri kazandırmayı hedefledi.

İlk toplantıda proje takvimi ve sorumluluklar netleşti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, KAİDE'nin Karatay için kıymetli bir başlangıç olduğunu belirterek, projenin gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Başkan Kılca, 'Neslin ihyası noktasında önemli bir adım atıyoruz. Bugüne kadar kurumlarımızla ortak çalışmalar yapıyorduk; bundan sonra daha özgün ve nitelikli işlere birlikte imza atacağız' dedi. Konya genelinde 100 bine yakın öğrencinin gelişimine destek vereceklerini söyleyen Kılca, projeye sahip çıkan tüm kurumlara teşekkür etti.

KAYACILAR: 'KAİDE ÖĞRENCİYİ MERKEZE ALAN BİR MODEL SUNUYOR'

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, projenin kapsamlı yapısıyla öğrencilere ve ailelerine önemli katkılar sunacağını ifade ederek, 'Bu proje insani değerleri merkeze alan yenilikçi bir çalışma olacak. Sorunlara doğrudan dokunan faaliyetlere vesile olacağına inanıyorum' dedi. 6

kurumun güç birliğiyle önemli sonuçlar elde edileceğinin altı çizilen toplantıda Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü temsilcileri de yer alarak proje sürecine ilişkin görüş ve katkılarını paylaştı.

KAİDE Projesi'nin, önümüzdeki dönemde Karatay'daki gençlere yönelik değerler eğitimi, farkındalık çalışmaları ve sosyal destek faaliyetleriyle büyüyerek devam etmesi planlanıyor.