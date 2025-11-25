Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Hasan Kılca, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerle buluştu; halı saha müjdesi paylaştı.

KONYA (İGFA) - Eğitime yönelik yaptığı yatırımlar, özgün projeleri ve okullara sağladığı desteklerle ilçenin eğitim kalitesinin yükselmesine önemli katkılar sunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu özel günde de öğretmenleri yalnız bırakmadı.

Başkan Hasan Kılca ve Turan Kayacılar, öğretmenlerle sohbet ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Başkan Kılca, toplumun geleceğini inşa eden öğretmenlerin emeklerinin her türlü takdiri fazlasıyla hak ettiğini belirtti.

KILCA: EĞİTİME DESTEĞİMİZ SÜRÜYOR

Ziyarette Hasan Kılca, öğretmenliğin toplumun en saygın ve en önemli mesleklerinden biri olduğunu vurguladı. Şehit öğretmenler başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenleri rahmetle andığını belirten Kılca, öğretmenliğin ömür boyu sürdürülen bir kimlik olduğunu ifade etti.

Başkan Kılca, Karatay'da eğitim alanında yürütülen yatırımlara da değindi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilçeye önemli kazanımlar sağladığını belirterek Hacı Sadık İlkokulu'nun yenilenmesinin de bu yatırımlar arasında olduğunu söyledi. Hasan Kılca; göreve geldikleri günden bugüne kadar 8 okulun yapımını tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim ettiklerini hatırlattı. Kılca, okulların çevre düzenlemesi, bahçe düzenlemesi ve halı saha gibi ihtiyaçlarını da belediye imkanları ölçüsünde karşılamaya gayret ettiklerini kaydetti. Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan istişareler sonucunda bahçesi uygun okullara halı saha yapılması için protokol imzaladıklarının müjdesini de veren Başkan Hasan Kılca, ihtiyaç duyulan okullarda kısa süre içinde ihaleye çıkacaklarını söyledi.

KAYACILAR: BAŞKANIMIZIN DESTEKLERİ ÇOK KIYMETLİ

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da Öğretmenler Günü'nün coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek Başkan Hasan Kılca'nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade etti. Kayacılar, Başkan Kılca'nın eğitime verdiği desteklerin ilçedeki eğitim kalitesinin yükselmesine önemli katkı sağladığını söyledi. Eğitim camiası adına Başkan Kılca'ya teşekkür eden Turan Kayacılar, Karatay Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerin okullara büyük değer kattığını dile getirdi.



