Bursa Osmangazi Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki eğitimcileri onurlandırmak ve öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekmek amacıyla kapsamlı bir etkinlik düzenledi.

BURSA (İGFA) - Çağdaş eğitimin gelecek nesillere yayılmasında öncü rol alan Osmangazi Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü özel etkinlikler ile kutladı.

Bursa Osmangazi Belediyesi Başkanı Erkan Aydın'ın da katıldığı yemekte ilçedeki eğiticimler bir araya gelirken, akabinde Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası Muhtarlar Korosu, bu özel güne ilişkin verdikleri konser ile keyifli anlar yaşattı.

Osmangazi Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki eğitimcileri onurlandırmak ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki önemine dikkat çekmek amacıyla kapsamlı bir etkinlik programı düzenledi.

Osmangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü yemeğinde Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, eğitimciler ile bir araya geldi.

Yoğun ilginin olduğu programa Başkan Aydın'ın yanı sıra CHP İl Başkan Yardımcısı İsmail Altay, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Zeynep Terece, Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve Başkan Erkan Aydın'ın annesi emekli öğretmen Meral Aydın ile ilçedeki eğitimciler katıldı.

Başkan Aydın, öğretmenlerin hayatımızda unutulmaz izler bıraktığını vurgulayarak, 'Sadece bir gün değil, her gün onların günü olsun' dedi. Atatürk'ün 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözünü hatırlatan Aydın, köy enstitülerinin önemine değindi ve Osmangazi Belediyesi'nin kreş yatırımlarını anlatarak çağdaş eğitimin temellerini küçük yaşlarda vermek istediklerini söyledi.

EĞİTİMCİLİĞİN ÖNEMİ VURGULANDI

Başkan Aydın, öğretmenlerin hayatımızda unutulmaz izler bıraktığını vurgulayarak, 'Sadece bir gün değil, her gün onların günü olsun' dedi. Atatürk'ün 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözünü hatırlatan Aydın, köy enstitülerinin önemine değindi ve Osmangazi Belediyesi'nin kreş yatırımlarını anlatarak çağdaş eğitimin temellerini küçük yaşlarda vermek istediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Zeynep Terece'ye Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçek takdim etti.

MUHTARLAR KOROSU COŞKU DOLU ANLAR YAŞATTI

Yemeğin ardından Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası Muhtarlar Korosu, Öğretmenler Günü konseriyle sahne aldı.

Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik, Kestel ve Orhaneli ilçelerinden muhtarların arasında yer aldığı koro, Türk müziğinin seçkin eserlerini, ezgiler eşliğinde yorumladı.

Keyif dolu anlara da sahne olan konserde koro, öğretmenlere renkli bir akşam sundu. Konserin ardından Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcıları Mutlu Esendemir, Sefa Yılmaz, Mücahit Yıldızhan ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, koro temsilcilerine çiçek takdiminde bulundu.