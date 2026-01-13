Artvin Hopaspor'un yeni başkanı Özcan Çakmakçıoğlu, hedeflerinin takımı önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1. Lige çıkartmak olduğunu söyledi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Hopaspor Başkanı Özcan Çakmakçıoğlu, TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor'u kurumsal bir kimliğe kavuşturarak arzu edilen başarılara ulaşmak için kadro ve teknik ekip çalışmalarının aralıksız bir şekilde titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Göreve geldikten sonra teknik ekiple yolları ayırdıklarını ve yeni teknik direktör arayışlarına başladıklarını belirten Çakmakçıoğlu, 'Şu an itibarıyla görüştüğümüz 4 teknik direktör adayımız var. Bize çağdaş futbol oynatacak, yeniliğe açık, futbolcu üretecek ve gençlere güvenen bir teknik ekip arayışımız devam ediyor. Ayrıca 4 futbolcu transfer ederek kadromuzu güçlendirdik. Şu an 3 futbolcu ile görüşmeleri bitirdik ve imza aşamasındayız.4 futbolcu için de görüşmelerimiz devam ediyor. Transferlerimiz devam edecek. Hedefimiz kulübümüzü önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1. Lige taşımaktır. Profesyonel ekibimizle Artvin Hopaspor'un bugününü değil geleceğini yazmaya geldik. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla bunun gayreti içerisindeyiz.' dedi.

ALT YAPIYA ÖNEM VERİLECEK

Kulüp olarak altyapıya büyük önem verdiklerini kaydeden Çakmakçıoğlu, 'Önümüzdeki yıl alt yapı gruplarını U13-U14 ve U 19 gruplarını aktif hale getirmeyi planlıyoruz. Artık Artvin Hopaspor'u futbol takımı oyuncu alan değil oyuncu transfer eden kulüp haline getireceğiz. Ayrıca il genelindeki altyapı takımlarına destek olacağız.' diye konuştu.