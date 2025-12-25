AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

KONYA (İGFA) - AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda gerçekleştirilen istişare toplantısında Konya'nın sanayi altyapısı, devam eden ve planlanan yatırımlar ile şehir ekonomisini güçlendirecek projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Konya'nın sanayi ve teknoloji alanında sahip olduğu potansiyeli daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Altay, 'Şehrimizin istihdamına ve ekonomisine katkı sağlayacak yatırımları ele aldığımız bu görüşme ve Konya'mızın kalkınma hamlelerine verdiği destek için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

