'ULUTEK Teknoloji Sahnesi' programına konuk olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, akıllı şehircilik alanında çözümler üreten teknoloji firmalarıyla bir araya gelerek Bursa'nın akıllı şehircilik vizyonunu paylaştı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, ULUTEK Teknopark ev sahipliğinde düzenlenen ULUTEK Teknoloji Sahnesi programına konuk oldu.

ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz'ün ev sahipliğinde 'akıllı şehircilik' temasıyla düzenlenen programda, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na bağlı Akıllı Şehircilik, Yazılım ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlükleri ULUTEK firmalarıyla buluştu. Programda akıllı şehircilik, veri analitiği, enerji yönetimi, yapay zekâ, sürdürülebilir çevre ve dijital hizmetler alanlarında faaliyet gösteren firmalarla birebir görüşmeler yapılarak, somut iş birliği olanakları ele alındı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN ÇALIŞMALARI ANLATILDI

Akıllı Şehircilik Şube Müdürü Demet Sinmez, geliştirdikleri çözümleri doğrudan vatandaşa dokunan hizmetlere dönüştürmeye öncelik verdiklerini söyledi. Güçlü veri altyapısının büyük önem taşıdığını anlatan Sinmez, inovasyonu ve iş birliklerini önemsediklerini, çözümleri birlikte geliştirerek vatandaşa dokunur hale getirmek istediklerini söyledi.

Yazılım Şube Müdürü Aykut Seyrek, yazılım, akıllı şehircilik, elektronik haberleşme ile bilim ve teknoloji alanlarında tüm birimlerin entegre halde çalıştığını belirtti. Bulundukları ekosistemin değerleriyle, katma değerli süreçler üretmeyi her zaman öncelediklerini belirten Seyrek, ULUTEK yönetimine ve katılımcı firmalara teşekkür etti.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Alper Yazıcı ise Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen coğrafi bilgi sistemleri projelerine değindi. Kent genelinde üretilen ve yönetilen coğrafi verilerin, planlama, analiz ve karar alma süreçlerinde kritik bir rol üstlendiğini söyleyen Yazıcı, teknoloji firmalarıyla geliştirilecek iş birliklerinin önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Teknopark'ta yer alan firmaların yazılım, veri analitiği, yapay zeka, IoT, enerji yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda güçlü bir bilgi birikimine sahip olduğunu vurgulayan ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz ise bu yetkinliğin hem şehir yaşamına hem de teknoloji ekosistemine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.