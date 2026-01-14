Konya Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın su kesintilerine ilişkin açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Açıklamada, Konya'da su kesintisi yaşanmadığı vurgulanarak Ankara'daki krizin temel nedeninin planlama ve altyapı eksikliği olduğu savunuldu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın basın toplantısında Konya'da da içme suyu sorunu yaşandığı yönündeki açıklamalarına yazılı bir açıklamayla cevap verdi. Açıklamada, Konya'nın Türkiye'de kuraklıktan en fazla etkilenen şehirlerden biri olmasına rağmen, alınan önlemler sayesinde kentte su kesintisi yaşanmadığı belirtildi.

'Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz' denilen açıklamada, su yönetiminin öngörü ve planlama işi olduğu vurgulanarak, Ankara'da yaşanan su sorununun temelinde işletme beceriksizliği, altyapı yatırımlarının yapılmaması ve kayıp-kaçak oranlarının azaltılmaması olduğu ifade edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, kentte hem geçtiğimiz yaz hem de mevcut dönemde herhangi bir su kesintisi yaşanmadığını belirterek, uygulanan çalışmaları şöyle sıraladı:

KOSKİ bünyesinde hayata geçirilen yerli ve millî KoskiCBS projesiyle yaklaşık 40 bin kilometrekarelik alanda dijital su yönetimi sağlandı.

Konya Merkez İçme Suyu Master Planı doğrultusunda kapsamlı isale ve şebeke yatırımları yapıldı. Barajlarda su sıkıntısı yaşanacağı öngörülerek alternatif içme suyu kaynaklarına geçildi. Şehir merkezinde 84, il genelinde ise 179 yeni su kuyusu açıldı. Grup suyu uygulamalarıyla kırsal bölgelerin su güvenliği sağlandı. Su tasarrufuna yönelik bilgilendirme ve uygulamalar hayata geçirildi.

Açıklamada, su kayıp-kaçak oranlarına da dikkat çekilerek, '5 yıl önce Ankara'da yüzde 33, Konya'da yüzde 33,5 olan kayıp-kaçak oranı, Konya'da yüzde 21,6'ya düşürüldü. Ankara'da ise bu oran yüzde 40'a yükseldi' ifadelerine yer verildi.

Ayrıca yalnızca 2025 yılında Konya'daki ileri biyolojik arıtma tesislerinde yaklaşık 100 milyon metreküp atık suyun arıtılarak tarım ve yeşil alanlarda yeniden kullanıldığı, bunun Altınapa Barajı'nın kapasitesinin dört katına denk geldiği vurgulandı. Açıklamanın sonunda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi, 'Konuşmak yerine işlerini yapmalarını tavsiye ediyoruz. Ankara halkının kesintisiz suya kavuşması için bilgi ve tecrübemizi paylaşmaya hazırız' mesajını verdi.