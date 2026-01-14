Birbiri ardında yaptığı denetimlerle ilçedeki işgalleri önlemeye devam eden Maltepe zabıtası, yaptığı son denetimde de göz açtırmadı. Bu kapsamda Fındıklı Mahallesi'nde park eden karavanlarla işgaller kaldırıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi işgal denetimini sürdürmeye devam ediyor. Son zamanlarda yaptığı başarılı denetimlerle adından söz ettiren Maltepe zabıtası, ilçenin en kalabalık mahallelerinden biri olan Fındıklı'da işgallere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Atatürk Caddesi ve Evren Caddesi'ndeki karavan işgalleri başta olmak üzere esnaflardan kaynaklı işgallerle parklanma sebebiyle gerçekleştirilen işgallere müdahale edildi.

Yakın zamanda ilçenin kalabalık mahallelerinden biri olan Zümrütevler'de de denetim gerçekleştiren ekipler, rutin olarak ilçenin 18 mahallesinde gerçekleştirdikleri işgal denetimlerine hız kesmeden devam edeceklerini söyledi. (14.01.2026)