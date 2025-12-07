Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 'Enerji: Güneşi, Rüzgarı ve Dalgaları Paylaşmak' temasıyla 5'incisini düzenlediği +0.5 Akdeniz'in Geleceği Çalıştayı, iki gün süren etkinliklerin ardından sona erdi.

ANTALYA (İGFA) - Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştay, yenilenebilir enerji, çevre ve iklim odaklı söyleşiler, sunumlar, sergiler ve atölyelerle Akdeniz'in geleceğine dair umut veren fikirlerin, bilimsel çalışmaların ve sanatsal üretimlerin buluştuğu bir platform oldu.

GENÇ İKLİM LİDERLERİ SAHNEDE

Çalıştayın ikinci günü, Antalya Genç İklim Liderleri Platformu (AGİP) etkinlikleriyle başladı. Açılış, Akdeniz Üniversitesi Botanik Bahçesi Müdürü Prof. Dr. Gökhan Deniz'in açılış konuşmasıyla yapılırken, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik de programda yer aldı. Genç İklim Liderleri; çevre, sürdürülebilirlik, enerji ve iklim değişikliği üzerine gerçekleştirdikleri sunumlarla projelerini ve fikirlerini paylaştı. Program, AGİP Tiyatro Topluluğunun gösterisiyle sona erdi.

GELECEK İÇİN İKLİM DOSTU İŞLER

Genç İklim Liderlerinin ardından gerçekleşen 'Gelecek İçin İklim Dostu İşler' oturumunda ise genç girişimciler Dr. Mehmet Tahsin Şahin moderatörlüğünde çevre ve iklim sorunlarına yönelik yenilikçi projelerini anlattı.

Myconom kurucu ortağı Burcu Arıkan, tarım ve tekstil atıklarından mantar miselleriyle geliştirilen biyomalzeme çalışmalarını tanıtırken, Sezgin İleri Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Levent Sezgin, sıkıştırılmış hava ile enerji depolama sistemini tanıtarak yenilenebilir enerji verimliliğine katkı sağlayacak projelerini paylaştı. Rumii Sosyal Girişimi kurucusu Rümeysa Ruken Polat ise Anadolu'nun zanaat mirasını sürdürülebilir tasarımla birleştiren girişiminin hikayesini paylaştı.

ATÖLYELER VE SERGİLER

Çalıştay kapsamında ayrıca çevreyle sanatın bir araya geldiği sergi, atölye, enstalasyon çalışmaları ve canlı performanslar da yer aldı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çalıştay boyunca düzenlenen bu sergi ve atölyeleri ziyaret ederek sanatçılar ve gençlerle bir araya geldi.

Sevda Kesim koordinasyonundaki Bağımsız Sanat Hareketi, 'Gaia, Dünyanın Ruhu' sergisiyle doğanın ruhunu farklı sanat disiplinleriyle yorumladı. Bunun yanı sıra 'Yel Değirmeni Atölyesi', 'Zeytinli İşler Keçe Atölyesi' ve 'Sonsuzluğun Ağacı Zeytin' adlı canlı performansı da katılımcılarla buluştu.

Geri dönüşüm sanatçısı Güzel Amirova, plastik, cam, metal ve poşet gibi atıkları sadece ısı ve basınçla biçimlendirerek dönüştürdüğü 'Dönüşümün Güzelliği' performansıyla büyük beğeni toplarken, Semra Erkal koordinasyonundaki Sanatsal İleri Dönüşüm Çağdaş Sanat Grubu ise 'Enerjiyi Paylaşmak' sergisiyle yenilenebilir enerji kaynaklarını ileri dönüşüm tekniğiyle ele aldı.

Ayrıca 'Doğanın İzi Ekolojik Baskı Atölyesi', 'El Yapımı Kağıt Atölyesi' ve 'Kağıttan Rölyef Doku Atölyesi' gibi etkinliklerle katılımcılar, doğayla iç içe sanatsal üretim deneyimi yaşadı.

Çalıştay, Bahçeşehir Koleji Lara Kampüsü Orkestrası konseriyle sona erdi.