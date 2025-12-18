Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısında, yaklaşan yılbaşı etkinlikleri için işletmelerin çalışma saatlerine düzenleme getirildi. Normal günlerde saat 00.00'a kadar açık olan işletmeler, alınan karara göre saat 03.30'a kadar açık kalabilecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, haftalık olağan toplantısında önemli kararlar aldı. 151 gündem maddesini masaya yatıran encümen üyeleri; Ulaşım Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, İnsan Kaynakları Dairesi, İmar ve Şehircilik Dairesi, Emlak ve İstimlak Dairesi, Kentsel Dönüşüm Dairesi ile Mali Hizmetler Dairesinden gelen evrakları karara bağladı.

UZUNÇİFTLİK TAKSİ DURAĞINA 4 MİLYON TL TEKLİF

Kartepe Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi Kaymakamlık önü Uzunçiftlik Taksi Durağı adresindeki 17 araçlık ticari taksi durak yeri 10 yıllığına kiralama ihalesine çıkarıldı. İhaleye katılan tek istekli 4.268.000,00 TL teklif sundu.

BAŞİSKELE'DEKİ TAKSİ DURAK YERİNE 1 MİLYON TL TEKLİF

Başiskele Serdar Mahallesi Pasinler Caddesi Kent Taksi Durağı adresindeki 4 araçlık ticari taksi durak yeri 10 yıllığına kiralama ihalesine çıkarıldı. İhaleye katılan tek istekli 1.004.100,00 TL teklif sundu.

UMUTTEPE TAKSİ DURAĞI 10 YILLIĞINA KİRAYA ÇIKTI

İzmit Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Caddesi Umuttepe taksi durağı adresindeki 7 araçlık ticari taksi durak yeri 10 yıllığına kiralama ihalesine çıkarıldı. İhaleye katılan tek istekli 1.757.200,00 TL teklif sundu.

135 ARACA 398 BİN 655 TL CEZA

Özel halk otobüslerine yapılan denetimlerde talimatlara aykırı aksesuar bulundurma, yıpranmış ve sökük koltuk ile çalışma, personel çalışma belgesinin olmaması, hasarlı araç ile çalışma, koltuk sayısından fazla yolcu alma, yolcuyu duraktan almama, araç üzerinde durak yazısının yazmaması, kendi durağı dışında çalışma ve yolcuya kötü muamelede bulunma sebebiyle 135 araca 398.655 TL idari para cezası verildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığınca daha önce vatandaşlarla trafikte münakaşa eden ve trafikte huzuru kaçıran şoförün aracının bağlama süresi 15 gün daha uzatıldı.

İŞLETMELER YILBAŞINDA 03.30'A KADAR AÇIK

Encümen toplantısında ayrıca yaklaşan yılbaşı etkinlikleri için işletmelerin çalışma saatleri de düzenlendi. Normal günlerde saat 00.00'a kadar açık olan işletmeler, alınan karara göre saat 03.30'a kadar açık kalabilecek. Böylece işletmeler yılbaşı etkinliklerini bu saate göre ayarlayabilecek.